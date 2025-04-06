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СМИ: союзники Украины боятся утраты контроля над ископаемыми

СМИ: союзники Украины боятся утраты контроля над ископаемыми - 06.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: союзники Украины боятся утраты контроля над ископаемыми

Союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными полезными ископаемыми, в частности, титаном и ураном, сообщает издание Politico со ссылкой на... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T02:08+0300

2025-04-06T02:08+0300

2025-04-06T02:08+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными полезными ископаемыми, в частности, титаном и ураном, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров. "Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие. Если Россия заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева", - приводит издание слова неназванного чиновника. Чиновник также назвал сделку по полезным ископаемым между США и Киевом "моментом", который мог обеспечить безопасность Украине. Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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мировая экономика, украина, киев, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, ес, politico, spectator