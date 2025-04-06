Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не будут ради переговоров откладывать введение пошлин в действие - 06.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250406/ssha-856427556.html
США не будут ради переговоров откладывать введение пошлин в действие
США не будут ради переговоров откладывать введение пошлин в действие - 06.04.2025, ПРАЙМ
США не будут ради переговоров откладывать введение пошлин в действие
США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, заявил в воскресенье министр... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T18:12+0300
2025-04-06T18:12+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b2f15ff4b3f14d255c14dbc7a1afcb00.jpg
ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, заявил в воскресенье министр торговли США Говард Латник. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявил, что более 50 стран уже обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых пошлин. "Нет никакой отсрочки. Определенно они с нами на дни и недели, это очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас - торговый дефицит", - заявил Латник в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность отложить введение пошлин в действие. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://1prime.ru/20250406/poshliny-856426950.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_a0638f6c7e4f3095fd51f351ff584a95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
18:12 06.04.2025
 
США не будут ради переговоров откладывать введение пошлин в действие

Латник: США не будут откладывать введение в действие пошлин для переговоров с партнерами

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, заявил в воскресенье министр торговли США Говард Латник.
Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявил, что более 50 стран уже обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых пошлин.
"Нет никакой отсрочки. Определенно они с нами на дни и недели, это очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас - торговый дефицит", - заявил Латник в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность отложить введение пошлин в действие.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
Более 50 стран обратились к США по урегулированию вводимых пошлин
17:05
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаСШАДональд Трамппошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала