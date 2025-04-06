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США не будут ради переговоров откладывать введение пошлин в действие

США не будут ради переговоров откладывать введение пошлин в действие - 06.04.2025, ПРАЙМ

США не будут ради переговоров откладывать введение пошлин в действие

США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, заявил в воскресенье министр... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T18:12+0300

2025-04-06T18:12+0300

2025-04-06T18:12+0300

экономика

сша

дональд трамп

пошлины

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ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, заявил в воскресенье министр торговли США Говард Латник. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявил, что более 50 стран уже обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых пошлин. "Нет никакой отсрочки. Определенно они с нами на дни и недели, это очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас - торговый дефицит", - заявил Латник в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность отложить введение пошлин в действие. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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сша, дональд трамп, пошлины