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Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу
Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу - 06.04.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу
Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T02:02+0300
2025-04-06T02:02+0300
экономика
россия
общество
москва
рф
анатолий чубайс
владимир путин
роснано
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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество ответчиков, в том числе денежные средства, в пределах суммы исковых требований – более 5,6 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 30 апреля. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Истец АО "Роснано" требует взыскать с ответчиков солидарно около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указаны. Суд по ходатайству истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов". "Согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом", - отметил суд в определении. При этом, как говорится в судебном акте, "нахождение ответчиков под арестом, объявление в розыск оцениваются судами в качестве разумных подозрений того, что ответчиками будут предприняты меры, направленные на уклонение от исполнения судебного акта, в том числе ответчиками могут быть совершены действия по сокрытию принадлежащего им имущества от обращения на него взыскания". В то же время суд отказался принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований, о чем также просил истец. Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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россия, общество , москва, рф, анатолий чубайс, владимир путин, роснано
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Анатолий Чубайс, Владимир Путин, Роснано
02:02 06.04.2025
 
Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу

Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу на 5,6 миллиарда рублей

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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество ответчиков, в том числе денежные средства, в пределах суммы исковых требований – более 5,6 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.
Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 30 апреля. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.
Истец АО "Роснано" требует взыскать с ответчиков солидарно около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указаны.
Суд по ходатайству истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".
"Согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом", - отметил суд в определении.
При этом, как говорится в судебном акте, "нахождение ответчиков под арестом, объявление в розыск оцениваются судами в качестве разумных подозрений того, что ответчиками будут предприняты меры, направленные на уклонение от исполнения судебного акта, в том числе ответчиками могут быть совершены действия по сокрытию принадлежащего им имущества от обращения на него взыскания".
В то же время суд отказался принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований, о чем также просил истец.
Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАРФАнатолий ЧубайсВладимир ПутинРоснано
 
 
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