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Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу

Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу - 06.04.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал имущество ответчиков по иску "Роснано" к Чубайсу

Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T02:02+0300

2025-04-06T02:02+0300

2025-04-06T02:02+0300

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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество ответчиков, в том числе денежные средства, в пределах суммы исковых требований – более 5,6 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 30 апреля. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Истец АО "Роснано" требует взыскать с ответчиков солидарно около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указаны. Суд по ходатайству истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов". "Согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом", - отметил суд в определении. При этом, как говорится в судебном акте, "нахождение ответчиков под арестом, объявление в розыск оцениваются судами в качестве разумных подозрений того, что ответчиками будут предприняты меры, направленные на уклонение от исполнения судебного акта, в том числе ответчиками могут быть совершены действия по сокрытию принадлежащего им имущества от обращения на него взыскания". В то же время суд отказался принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований, о чем также просил истец. Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост.

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россия, общество , москва, рф, анатолий чубайс, владимир путин, роснано