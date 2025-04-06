https://1prime.ru/20250406/sud-856421972.html
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз" - 06.04.2025, ПРАЙМ
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
Арбитражный суд города Москвы 13 мая приступит к рассмотрению иска Министерства обороны РФ к центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз" на сумму 11,5... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T09:29+0300
2025-04-06T09:29+0300
2025-04-06T09:29+0300
суд
арбитражный суд
минобороны
иск
промышленность
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы 13 мая приступит к рассмотрению иска Министерства обороны РФ к центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз" на сумму 11,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая", - рассказал собеседник агентства. Суть иска, включающего требование на сумму 11 501 085 рублей, в суде не раскрыли.
https://1prime.ru/20250404/sud-856401140.html
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суд, арбитражный суд, минобороны, иск, промышленность
суд, арбитражный суд, Минобороны, иск, Промышленность
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"
Суд приступит к рассмотрению иска Минобороны к бюро "Алмаз" на 11,5 млн рублей
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы 13 мая приступит к рассмотрению иска Министерства обороны РФ к центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз" на сумму 11,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая", - рассказал собеседник агентства.
Суть иска, включающего требование на сумму 11 501 085 рублей, в суде не раскрыли.
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