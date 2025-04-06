https://1prime.ru/20250406/sud-856421972.html

Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"

Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз" - 06.04.2025, ПРАЙМ

Минобороны подало иск к конструкторскому бюро "Алмаз"

Арбитражный суд города Москвы 13 мая приступит к рассмотрению иска Министерства обороны РФ к центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз" на сумму 11,5... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T09:29+0300

2025-04-06T09:29+0300

2025-04-06T09:29+0300

суд

арбитражный суд

минобороны

иск

промышленность

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы 13 мая приступит к рассмотрению иска Министерства обороны РФ к центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз" на сумму 11,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая", - рассказал собеседник агентства. Суть иска, включающего требование на сумму 11 501 085 рублей, в суде не раскрыли.

https://1prime.ru/20250404/sud-856401140.html

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суд, арбитражный суд, минобороны, иск, промышленность