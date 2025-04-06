https://1prime.ru/20250406/sudno-856421256.html

Морская полиция КНР вытеснила японское судно из акватории спорных островов

Морская полиция КНР вытеснила японское судно из акватории спорных островов - 06.04.2025, ПРАЙМ

Морская полиция КНР вытеснила японское судно из акватории спорных островов

Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T08:32+0300

2025-04-06T08:32+0300

2025-04-06T08:32+0300

политика

китай

япония

полиция

си цзиньпин

синдзо абэ

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/99/841339910_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_655c1b234e55da31c926cfd7daa5544e.jpg

ПЕКИН, 6 апр – ПРАЙМ. Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь. Как сообщил Лю Дэцзюнь в аккаунте управления в социальной сети WeChat, с 5 по 6 апреля японское рыболовецкое судно "незаконно заходило в территориальные воды китайского острова Дяоюйдао". "Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня. Он отметил, что Дяоюйдао и прилегающие к нему острова - исконная территория Китая. "Призываем японскую сторону немедленно прекратить все незаконные действия в этом районе", - подчеркнул он. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

https://1prime.ru/20250405/konkurentsiya-856413800.html

китай

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, япония, полиция, си цзиньпин, синдзо абэ