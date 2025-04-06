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Морская полиция КНР вытеснила японское судно из акватории спорных островов
Морская полиция КНР вытеснила японское судно из акватории спорных островов - 06.04.2025, ПРАЙМ
Морская полиция КНР вытеснила японское судно из акватории спорных островов
Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T08:32+0300
2025-04-06T08:32+0300
2025-04-06T08:32+0300
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ПЕКИН, 6 апр – ПРАЙМ. Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь. Как сообщил Лю Дэцзюнь в аккаунте управления в социальной сети WeChat, с 5 по 6 апреля японское рыболовецкое судно "незаконно заходило в территориальные воды китайского острова Дяоюйдао". "Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня. Он отметил, что Дяоюйдао и прилегающие к нему острова - исконная территория Китая. "Призываем японскую сторону немедленно прекратить все незаконные действия в этом районе", - подчеркнул он. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
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китай, япония, полиция, си цзиньпин, синдзо абэ
Политика, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, полиция, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ
Морская полиция КНР вытеснила японское судно из акватории спорных островов
Морская полиция КНР: у спорных островов Дяоюйдао было вытеснено японское судно
ПЕКИН, 6 апр – ПРАЙМ. Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.
Как сообщил Лю Дэцзюнь в аккаунте управления в социальной сети WeChat, с 5 по 6 апреля японское рыболовецкое судно "незаконно заходило в территориальные воды китайского острова Дяоюйдао".
"Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня.
Он отметил, что Дяоюйдао и прилегающие к нему острова - исконная территория Китая.
"Призываем японскую сторону немедленно прекратить все незаконные действия в этом районе", - подчеркнул он.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
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