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Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе "Москвича"

Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе "Москвича" - 06.04.2025, ПРАЙМ

Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе "Москвича"

Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе автомобилей "Москвич" в республике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T12:42+0300

2025-04-06T12:42+0300

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москва

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе автомобилей "Москвич" в республике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Москва продолжает сотрудничать с зарубежными странами… Начали проработку совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей "Москвич", - написал Собянин. В ноябре 2024 года столичный дептранс сообщал, что Москва предоставит Кубе партию из 50 автомобилей "Москвич", таксопарк планируется организовать в Гаване и Варадеро.

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