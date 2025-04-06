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Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе "Москвича" - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе "Москвича"
Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе "Москвича" - 06.04.2025, ПРАЙМ
Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе "Москвича"
Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе автомобилей "Москвич" в республике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T12:42+0300
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москва
россия
куба
сергей собянин
такси
москвич
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе автомобилей "Москвич" в республике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Москва продолжает сотрудничать с зарубежными странами… Начали проработку совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей "Москвич", - написал Собянин. В ноябре 2024 года столичный дептранс сообщал, что Москва предоставит Кубе партию из 50 автомобилей "Москвич", таксопарк планируется организовать в Гаване и Варадеро.
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москва, россия, куба, сергей собянин, такси, москвич
МОСКВА, РОССИЯ, КУБА, Сергей Собянин, такси, Москвич
12:42 06.04.2025
 
Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе "Москвича"

Собянин: Москва и Куба готовят проект запуска такси в республике на базе "Москвича"

*Флаг Кубы
*Флаг Кубы
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Москва и Куба разрабатывают проект запуска такси на базе автомобилей "Москвич" в республике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Москва продолжает сотрудничать с зарубежными странами… Начали проработку совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей "Москвич", - написал Собянин.
В ноябре 2024 года столичный дептранс сообщал, что Москва предоставит Кубе партию из 50 автомобилей "Москвич", таксопарк планируется организовать в Гаване и Варадеро.
 
МОСКВАРОССИЯКУБАСергей СобянинтаксиМосквич
 
 
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