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Конгрессмен Грин намерен вынести Трампу импичмент в течение 30 дней

Конгрессмен Грин намерен вынести Трампу импичмент в течение 30 дней - 06.04.2025, ПРАЙМ

Конгрессмен Грин намерен вынести Трампу импичмент в течение 30 дней

Член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил о своём намерении в течение месяца вновь инициировать процесс импичмента в отношении... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T10:50+0300

2025-04-06T10:50+0300

2025-04-06T10:50+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил о своём намерении в течение месяца вновь инициировать процесс импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. По мнению конгрессмена, действующий президент не достоин занимаемой должности.Как ранее отмечала газета New York Times, Грин известен тем, что уже неоднократно предпринимал попытки добиться импичмента Трампа во время его первого срока. Отмечается, что он делал это ещё до того, как руководство Демократической партии решило пойти на такой шаг официально. Конгрессмен инициировал голосование по импичменту трижды, начиная с первого года пребывания Трампа у власти, однако ни одна из его инициатив не увенчалась успехом.Выступая на митинге под названием “Hands Off!” ("Руки прочь") в Вашингтоне, политик заявил, что намерен добиваться привлечения Трампа к ответственности в течение ближайших 30 дней."Нам нужен сенат, который на этот раз признает его (Трампа - ред.) виновным... Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид... Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент. Я иду за вами. Господин президент, этот Давид идёт за вами", - приводит слова Грина во время протестов издание Hill.По информации издания, Грин также добавил, что Трамп, по его убеждению, не заслуживает быть президентом страны.Ранее конгрессмен уже выступал с аналогичными заявлениями о намерении начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома.Между тем, как писала в субботу Guardian, акции протеста под лозунгом “Руки прочь” прошли не только в США, но и в ряде европейских столиц, включая Лондон, Берлин и Париж. В британской столице участники митинга несли плакаты с надписями "Нет ненависти MAGA" (отсылка к лозунгу Дональда Трампа Make America Great Again — "Сделать Америку снова великой") и "Трампа на помойку".

https://1prime.ru/20250406/turtsiya-856422389.html

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сша, дональд трамп, импичмент, импичмент трампа