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Трамп пошлинами хочет "создать дисбалансы и конфликты", считают в Турции - 06.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп пошлинами хочет "создать дисбалансы и конфликты", считают в Турции
Трамп пошлинами хочет "создать дисбалансы и конфликты", считают в Турции - 06.04.2025, ПРАЙМ
Трамп пошлинами хочет "создать дисбалансы и конфликты", считают в Турции
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выразил обеспокоенность действиями президента США Дональда Трампа, заявив, что тот стремится радикально изменить... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T10:02+0300
2025-04-06T10:02+0300
экономика
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
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АНКАРА, 6 апр - ПРАЙМ. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выразил обеспокоенность действиями президента США Дональда Трампа, заявив, что тот стремится радикально изменить устоявшиеся механизмы мировой торговли. По мнению турецкого политика, подобные шаги могут спровоцировать глобальные дисбалансы и торговые конфликты.Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" импортных пошлин. Минимальная ставка составила 10%, однако для ряда стран тарифы оказались значительно выше. Как объяснило Управление торгового представителя США, расчёт пошлин производился на основе уровня дефицита торгового баланса между Штатами и конкретной страной, чтобы добиться его выравнивания. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что в случае с Китаем суммарная нагрузка с учётом уже действующих ограничений достигает 54%. Сам Трамп назвал инициативу шагом к "экономической независимости" США, подчеркнув, что она позволит использовать триллионные суммы на погашение государственного долга.Куртулмуш считает, что цель американского лидера — не просто увеличение тарифов, а кардинальное вмешательство в функционирование мировой торговой системы. Он подчеркнул, что такие изменения с большой долей вероятности приведут к новой волне глобальных противоречий."Относительно низкие тарифы для Турции могут быть лучшей ситуацией по сравнению с другими странами, но я не вижу в этом очень важной или уникальной возможности для Турции", - приводит слова Куртулмуша газета Sabah.Как ранее сообщала газета Milliyet со ссылкой на источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в мае провести переговоры с представителями США по поводу пошлин, касающихся турецкой продукции. Отмечается, что не исключается вариант их поэтапного введения.Между тем издание Türkiye, ссылаясь на мнение аналитиков, информировало, что китайские компании могут перенаправить часть своей экспортной продукции на турецкий рынок после ужесточения американских торговых ограничений. В краткосрочной перспективе это может привести к снижению цен в Турции, однако, как подчёркивается, подобный сценарий может нанести ущерб местным производителям.
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турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, ТУРЦИЯ, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
10:02 06.04.2025
 
Трамп пошлинами хочет "создать дисбалансы и конфликты", считают в Турции

Спикер Куртулмуш: пошлины Трампа могут "перевернуть механизмы" мировой торговли

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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АНКАРА, 6 апр - ПРАЙМ. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш выразил обеспокоенность действиями президента США Дональда Трампа, заявив, что тот стремится радикально изменить устоявшиеся механизмы мировой торговли. По мнению турецкого политика, подобные шаги могут спровоцировать глобальные дисбалансы и торговые конфликты.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" импортных пошлин. Минимальная ставка составила 10%, однако для ряда стран тарифы оказались значительно выше. Как объяснило Управление торгового представителя США, расчёт пошлин производился на основе уровня дефицита торгового баланса между Штатами и конкретной страной, чтобы добиться его выравнивания. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что в случае с Китаем суммарная нагрузка с учётом уже действующих ограничений достигает 54%. Сам Трамп назвал инициативу шагом к "экономической независимости" США, подчеркнув, что она позволит использовать триллионные суммы на погашение государственного долга.
Куртулмуш считает, что цель американского лидера — не просто увеличение тарифов, а кардинальное вмешательство в функционирование мировой торговой системы. Он подчеркнул, что такие изменения с большой долей вероятности приведут к новой волне глобальных противоречий.
"Относительно низкие тарифы для Турции могут быть лучшей ситуацией по сравнению с другими странами, но я не вижу в этом очень важной или уникальной возможности для Турции", - приводит слова Куртулмуша газета Sabah.
Как ранее сообщала газета Milliyet со ссылкой на источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в мае провести переговоры с представителями США по поводу пошлин, касающихся турецкой продукции. Отмечается, что не исключается вариант их поэтапного введения.
Между тем издание Türkiye, ссылаясь на мнение аналитиков, информировало, что китайские компании могут перенаправить часть своей экспортной продукции на турецкий рынок после ужесточения американских торговых ограничений. В краткосрочной перспективе это может привести к снижению цен в Турции, однако, как подчёркивается, подобный сценарий может нанести ущерб местным производителям.
Премьер-министро Израиля Б. Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин
Вчера, 16:48
 
ЭкономикаТУРЦИЯСШАРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампМировая экономикапошлины
 
 
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