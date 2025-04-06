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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - 06.04.2025, ПРАЙМ

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T07:18+0300

2025-04-06T07:18+0300

2025-04-06T07:18+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога начала распространятся по областям с 4.59 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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общество , рф, москва, украина, дмитрий песков, вс рф, всу