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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - 06.04.2025, ПРАЙМ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T07:18+0300
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2025-04-06T07:18+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога начала распространятся по областям с 4.59 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога начала распространятся по областям с 4.59 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.