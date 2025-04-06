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В Вашингтоне прошел митинг против политики администрации Трампа
В Вашингтоне прошел митинг против политики администрации Трампа - 06.04.2025, ПРАЙМ
В Вашингтоне прошел митинг против политики администрации Трампа
В столице США Вашингтоне несколько тысяч человек в субботу вышли на митинг протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T00:02+0300
2025-04-06T00:02+0300
2025-04-06T00:02+0300
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ВАШИНГТОН, 5 апр - ПРАЙМ. В столице США Вашингтоне несколько тысяч человек в субботу вышли на митинг протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Недовольные жители США и активисты собрались у Монумента Вашингтону. Митинг является частью серии протестов, которые проходят в субботу в более чем тысяче американских городов. По оценкам прессы, это крупнейшие в стране акции протеста за второй срок Трампа.
"Пока не великая" и "Руки прочь от демократии" - написано на баннерах, вручную изготовленными протсетующими.
При этом некоторые участники сделали транспаранты против соратника Трампа, главы департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска. Звучат и лозунги против фашизма, в котором оппозиция обвиняет действующую администрацию.
Почти 55% американских граждан негативно относятся как к Трампу, так и к Маску, следует из результатов исследования агентства Ассошиэйтед Пресс и социологического центра NORC, опубликованного в начале недели.
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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
В Вашингтоне прошел митинг против политики администрации Трампа
В Вашингтоне несколько тысяч человек вышли на митинг против политики администрации Трампа
ВАШИНГТОН, 5 апр - ПРАЙМ. В столице США Вашингтоне несколько тысяч человек в субботу вышли на митинг протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Недовольные жители США и активисты собрались у Монумента Вашингтону. Митинг является частью серии протестов, которые проходят в субботу в более чем тысяче американских городов. По оценкам прессы, это крупнейшие в стране акции протеста за второй срок Трампа.
"Пока не великая" и "Руки прочь от демократии" - написано на баннерах, вручную изготовленными протсетующими.
При этом некоторые участники сделали транспаранты против соратника Трампа, главы департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска. Звучат и лозунги против фашизма, в котором оппозиция обвиняет действующую администрацию.
Почти 55% американских граждан негативно относятся как к Трампу, так и к Маску, следует из результатов исследования агентства Ассошиэйтед Пресс и социологического центра NORC, опубликованного в начале недели.