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В Вашингтоне прошел митинг против политики администрации Трампа

В Вашингтоне прошел митинг против политики администрации Трампа - 06.04.2025, ПРАЙМ

В Вашингтоне прошел митинг против политики администрации Трампа

В столице США Вашингтоне несколько тысяч человек в субботу вышли на митинг протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T00:02+0300

2025-04-06T00:02+0300

2025-04-06T00:02+0300

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ВАШИНГТОН, 5 апр - ПРАЙМ. В столице США Вашингтоне несколько тысяч человек в субботу вышли на митинг протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Недовольные жители США и активисты собрались у Монумента Вашингтону. Митинг является частью серии протестов, которые проходят в субботу в более чем тысяче американских городов. По оценкам прессы, это крупнейшие в стране акции протеста за второй срок Трампа. "Пока не великая" и "Руки прочь от демократии" - написано на баннерах, вручную изготовленными протсетующими. При этом некоторые участники сделали транспаранты против соратника Трампа, главы департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска. Звучат и лозунги против фашизма, в котором оппозиция обвиняет действующую администрацию. Почти 55% американских граждан негативно относятся как к Трампу, так и к Маску, следует из результатов исследования агентства Ассошиэйтед Пресс и социологического центра NORC, опубликованного в начале недели.

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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп