https://1prime.ru/20250406/vuchich-856428737.html

Вучич вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Мацуту

Вучич вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Мацуту - 06.04.2025, ПРАЙМ

Вучич вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Мацуту

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту. | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T22:07+0300

2025-04-06T22:07+0300

2025-04-06T22:07+0300

сербия

александр вучич

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851501832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_211873963e7c3a5b79d5faa23f450bf6.jpg

БЕЛГРАД, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту. Премьер с техническим мандатом и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич в четверг заявил, что предложит президенту кандидата на пост премьера от партии в течение двух суток, а президент обнародует имя носителя мандата на формирование кабмина "на выходных". "Предлагаю Народной Скупщине республики Сербия профессора, доктора Джуро Мацуту как кандидата в председатели правительства республики Сербия", - заявил Вучич в обращении к гражданам вечером в воскресенье и подписал документ. Он отметил, что доктор Мацут обладает профессиональными и личными качествами, необходимыми на этом посту, и способен исполнять обязанности премьера. "Новый премьер продолжит осуществлять программы, направленные на повышение качества жизни всех граждан, проекты в области здравоохранения, образования, науки и техники, развития инфраструктуры и экономики, экологии, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других сфер, значимых для будущего Сербии и ее прогресса на европейском пути при сохранении и дальнейшем развитии традиционных хороших отношений и сотрудничества с дружескими странами в мире", - указал Вучич и добавил, что на премьера ляжет также обязанность по подготовке международной выставки EXPO 2027 под Белградом, которая во многом определит иностранные инвестиции в страну. Будущий глава правительства, рожденный в 1963 году в Белграде и всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, должен, по словам сербского лидера, до Страстной пятницы - 18 апреля - предложить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине. Президент Сербии в минувший четверг провел встречу с крупнейшим коалиционным партнером - лидером Социалистической партии Сербии (СПС) вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича, который заверил его в продолжении поддержки СПС правящей коалиции и сотрудничества с СПП. Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.

https://1prime.ru/20250402/serbiya-856309295.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сербия, александр вучич