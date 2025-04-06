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Вучич вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Мацуту - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Вучич вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Мацуту
Вучич вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Мацуту - 06.04.2025, ПРАЙМ
Вучич вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Мацуту
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T22:07+0300
2025-04-06T22:07+0300
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту. Премьер с техническим мандатом и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич в четверг заявил, что предложит президенту кандидата на пост премьера от партии в течение двух суток, а президент обнародует имя носителя мандата на формирование кабмина "на выходных". "Предлагаю Народной Скупщине республики Сербия профессора, доктора Джуро Мацуту как кандидата в председатели правительства республики Сербия", - заявил Вучич в обращении к гражданам вечером в воскресенье и подписал документ. Он отметил, что доктор Мацут обладает профессиональными и личными качествами, необходимыми на этом посту, и способен исполнять обязанности премьера. "Новый премьер продолжит осуществлять программы, направленные на повышение качества жизни всех граждан, проекты в области здравоохранения, образования, науки и техники, развития инфраструктуры и экономики, экологии, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других сфер, значимых для будущего Сербии и ее прогресса на европейском пути при сохранении и дальнейшем развитии традиционных хороших отношений и сотрудничества с дружескими странами в мире", - указал Вучич и добавил, что на премьера ляжет также обязанность по подготовке международной выставки EXPO 2027 под Белградом, которая во многом определит иностранные инвестиции в страну. Будущий глава правительства, рожденный в 1963 году в Белграде и всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, должен, по словам сербского лидера, до Страстной пятницы - 18 апреля - предложить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине. Президент Сербии в минувший четверг провел встречу с крупнейшим коалиционным партнером - лидером Социалистической партии Сербии (СПС) вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича, который заверил его в продолжении поддержки СПС правящей коалиции и сотрудничества с СПП. Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
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сербия, александр вучич
СЕРБИЯ, Александр Вучич
22:07 06.04.2025
 
Вучич вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Мацуту

Вучич заявил, что вручит мандат на формирование правительства эндокринологу Джуро Мацуту

© Фото : Unsplash/Alex BlokstraБелград, Сербия
Белград, Сербия - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© Фото : Unsplash/Alex Blokstra
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БЕЛГРАД, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту.
Премьер с техническим мандатом и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич в четверг заявил, что предложит президенту кандидата на пост премьера от партии в течение двух суток, а президент обнародует имя носителя мандата на формирование кабмина "на выходных".
"Предлагаю Народной Скупщине республики Сербия профессора, доктора Джуро Мацуту как кандидата в председатели правительства республики Сербия", - заявил Вучич в обращении к гражданам вечером в воскресенье и подписал документ.
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Он отметил, что доктор Мацут обладает профессиональными и личными качествами, необходимыми на этом посту, и способен исполнять обязанности премьера.
"Новый премьер продолжит осуществлять программы, направленные на повышение качества жизни всех граждан, проекты в области здравоохранения, образования, науки и техники, развития инфраструктуры и экономики, экологии, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других сфер, значимых для будущего Сербии и ее прогресса на европейском пути при сохранении и дальнейшем развитии традиционных хороших отношений и сотрудничества с дружескими странами в мире", - указал Вучич и добавил, что на премьера ляжет также обязанность по подготовке международной выставки EXPO 2027 под Белградом, которая во многом определит иностранные инвестиции в страну.
Будущий глава правительства, рожденный в 1963 году в Белграде и всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, должен, по словам сербского лидера, до Страстной пятницы - 18 апреля - предложить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине.
Президент Сербии в минувший четверг провел встречу с крупнейшим коалиционным партнером - лидером Социалистической партии Сербии (СПС) вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича, который заверил его в продолжении поддержки СПС правящей коалиции и сотрудничества с СПП.
Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
 
СЕРБИЯАлександр Вучич
 
 
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