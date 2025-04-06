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В Белоруссии пресекли ввоз крупной партии взрывчатки, которую везли в РФ
В Белоруссии пресекли ввоз крупной партии взрывчатки, которую везли в РФ - 06.04.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии пресекли ввоз крупной партии взрывчатки, которую везли в РФ
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки, далее ее планировали перевезти в Россию, сообщила... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T20:27+0300
2025-04-06T20:27+0300
2025-04-06T20:27+0300
происшествия
белоруссия
россия
таможня
взрывчатка
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МИНСК, 6 апр - ПРАЙМ. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки, далее ее планировали перевезти в Россию, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии. "Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенного комитета.По данным ведомства, 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного, предположительно американского производства пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее в Россию 41-летний водитель.Мужчина направлялся через пункт пропуска "Брест" на автомобиле Mercedes. "На основании системы анализа рисков таможенники направили авто на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На сканограме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки", - уточняется в релизе.Далее последовал углубленный досмотр, частичный демонтаж пола и стенки автомобиля. "Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой", - говорится в сообщении. Вещество было извлечено с привлечением компетентных специалистов. "Оперативно проведенная таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим количеством более 580 кг", - отмечается в сообщении. Водитель автомобиля задержан. Брестская таможня возбудила дело в отношении гражданина и иных неустановленных лиц по статье УК РБ "незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
https://1prime.ru/20250328/fsb-856189395.html
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белоруссия, россия, таможня, взрывчатка
Происшествия, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, таможня, взрывчатка
В Белоруссии пресекли ввоз крупной партии взрывчатки, которую везли в РФ
Белорусские таможенники пресекли ввоз крупной партии взрывчатки, которую везли в Россию
МИНСК, 6 апр - ПРАЙМ. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки, далее ее планировали перевезти в Россию, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.
"Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенного комитета.
По данным ведомства, 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного, предположительно американского производства пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее в Россию 41-летний водитель.
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Мужчина направлялся через пункт пропуска "Брест" на автомобиле Mercedes. "На основании системы анализа рисков таможенники направили авто на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На сканограме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки", - уточняется в релизе.
Далее последовал углубленный досмотр, частичный демонтаж пола и стенки автомобиля. "Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой", - говорится в сообщении.
Вещество было извлечено с привлечением компетентных специалистов. "Оперативно проведенная таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим количеством более 580 кг", - отмечается в сообщении.
Водитель автомобиля задержан. Брестская таможня возбудила дело в отношении гражданина и иных неустановленных лиц по статье УК РБ "незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.