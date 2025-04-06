https://1prime.ru/20250406/zelenskiy-856423940.html
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо - 06.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине регулярно срываются киевским режимом,... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T12:00+0300
2025-04-06T12:00+0300
2025-04-06T12:00+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине регулярно срываются киевским режимом, возглавляемым Владимиром Зеленским, который, по его мнению, действует по указаниям глобалистов."Зеленский здесь - лишь марионетка нижнего уровня, беспрекословно выполняющая указания. И он будет послушно срывать все мирные инициативы. Тем более, что это и в его интересах — созданный им людоедский режим может существовать только в условиях войны", - сказал Сальдо агентству. По его словам, режиму Зеленского сегодня "война нужна как никогда". Губернатор подчеркнул, что мирные инициативы Трампа сталкиваются с сопротивлением со стороны глобалистов — конгломерата наднациональной финансово-олигархической элиты, их представителей в правительственных структурах, международных организациях, а также различных общественно-политических движений и медиакорпораций. Эти силы, по словам Сальдо, известны в США как "глубинное государство", а в Европе они представлены руководящими структурами ЕС, которые действуют против интересов населения континента и отдельных стран.Сальдо также отметил, что Трамп представляет собой интересы влиятельных кругов, которые имеют иное видение глобального будущего."Глобализация в навязываемом глобалистами деструктивном виде очевидно провалилась — её отвергают как массы простых людей, так и здравомыслящая часть западной элиты. Однако даже если США частично вышли из-под их влияния, большая часть Европы остаётся под контролем глобалистов и их ставленников, которые плюют на мнение европейцев и готовы ввергнуть Европу в войну, лишь бы не отказаться от призрачного мирового господства", - сказал губернатор.Херсонская область, ставшая частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, продолжает подвергаться обстрелам со стороны Украины. На данный момент под контролем России находится 75% территории области, в то время как часть правобережья, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.
https://1prime.ru/20250404/zelenskiy-856388300.html
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Политика, Херсонская область, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Владимир Сальдо
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо
Сальдо: Зеленскому сейчас война нужна как никогда
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине регулярно срываются киевским режимом, возглавляемым Владимиром Зеленским, который, по его мнению, действует по указаниям глобалистов.
"Зеленский здесь - лишь марионетка нижнего уровня, беспрекословно выполняющая указания. И он будет послушно срывать все мирные инициативы. Тем более, что это и в его интересах — созданный им людоедский режим может существовать только в условиях войны", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, режиму Зеленского сегодня "война нужна как никогда".
Губернатор подчеркнул, что мирные инициативы Трампа сталкиваются с сопротивлением со стороны глобалистов — конгломерата наднациональной финансово-олигархической элиты, их представителей в правительственных структурах, международных организациях, а также различных общественно-политических движений и медиакорпораций. Эти силы, по словам Сальдо, известны в США как "глубинное государство", а в Европе они представлены руководящими структурами ЕС, которые действуют против интересов населения континента и отдельных стран.
Сальдо также отметил, что Трамп представляет собой интересы влиятельных кругов, которые имеют иное видение глобального будущего.
"Глобализация в навязываемом глобалистами деструктивном виде очевидно провалилась — её отвергают как массы простых людей, так и здравомыслящая часть западной элиты. Однако даже если США частично вышли из-под их влияния, большая часть Европы остаётся под контролем глобалистов и их ставленников, которые плюют на мнение европейцев и готовы ввергнуть Европу в войну, лишь бы не отказаться от призрачного мирового господства", - сказал губернатор.
Херсонская область, ставшая частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, продолжает подвергаться обстрелам со стороны Украины. На данный момент под контролем России находится 75% территории области, в то время как часть правобережья, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.
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