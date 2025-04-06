Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо - 06.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250406/zelenskiy-856423940.html
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо - 06.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине регулярно срываются киевским режимом,... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T12:00+0300
2025-04-06T12:00+0300
политика
херсонская область
россия
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
владимир сальдо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине регулярно срываются киевским режимом, возглавляемым Владимиром Зеленским, который, по его мнению, действует по указаниям глобалистов."Зеленский здесь - лишь марионетка нижнего уровня, беспрекословно выполняющая указания. И он будет послушно срывать все мирные инициативы. Тем более, что это и в его интересах — созданный им людоедский режим может существовать только в условиях войны", - сказал Сальдо агентству. По его словам, режиму Зеленского сегодня "война нужна как никогда". Губернатор подчеркнул, что мирные инициативы Трампа сталкиваются с сопротивлением со стороны глобалистов — конгломерата наднациональной финансово-олигархической элиты, их представителей в правительственных структурах, международных организациях, а также различных общественно-политических движений и медиакорпораций. Эти силы, по словам Сальдо, известны в США как "глубинное государство", а в Европе они представлены руководящими структурами ЕС, которые действуют против интересов населения континента и отдельных стран.Сальдо также отметил, что Трамп представляет собой интересы влиятельных кругов, которые имеют иное видение глобального будущего."Глобализация в навязываемом глобалистами деструктивном виде очевидно провалилась — её отвергают как массы простых людей, так и здравомыслящая часть западной элиты. Однако даже если США частично вышли из-под их влияния, большая часть Европы остаётся под контролем глобалистов и их ставленников, которые плюют на мнение европейцев и готовы ввергнуть Европу в войну, лишь бы не отказаться от призрачного мирового господства", - сказал губернатор.Херсонская область, ставшая частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, продолжает подвергаться обстрелам со стороны Украины. На данный момент под контролем России находится 75% территории области, в то время как часть правобережья, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.
https://1prime.ru/20250404/zelenskiy-856388300.html
херсонская область
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
херсонская область, россия, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, владимир сальдо
Политика, Херсонская область, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Владимир Сальдо
12:00 06.04.2025
 
Зеленский как послушная марионетка срывает переговоры, считает Сальдо

Сальдо: Зеленскому сейчас война нужна как никогда

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине регулярно срываются киевским режимом, возглавляемым Владимиром Зеленским, который, по его мнению, действует по указаниям глобалистов.
"Зеленский здесь - лишь марионетка нижнего уровня, беспрекословно выполняющая указания. И он будет послушно срывать все мирные инициативы. Тем более, что это и в его интересах — созданный им людоедский режим может существовать только в условиях войны", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, режиму Зеленского сегодня "война нужна как никогда".
Губернатор подчеркнул, что мирные инициативы Трампа сталкиваются с сопротивлением со стороны глобалистов — конгломерата наднациональной финансово-олигархической элиты, их представителей в правительственных структурах, международных организациях, а также различных общественно-политических движений и медиакорпораций. Эти силы, по словам Сальдо, известны в США как "глубинное государство", а в Европе они представлены руководящими структурами ЕС, которые действуют против интересов населения континента и отдельных стран.
Сальдо также отметил, что Трамп представляет собой интересы влиятельных кругов, которые имеют иное видение глобального будущего.
"Глобализация в навязываемом глобалистами деструктивном виде очевидно провалилась — её отвергают как массы простых людей, так и здравомыслящая часть западной элиты. Однако даже если США частично вышли из-под их влияния, большая часть Европы остаётся под контролем глобалистов и их ставленников, которые плюют на мнение европейцев и готовы ввергнуть Европу в войну, лишь бы не отказаться от призрачного мирового господства", - сказал губернатор.
Херсонская область, ставшая частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, продолжает подвергаться обстрелам со стороны Украины. На данный момент под контролем России находится 75% территории области, в то время как часть правобережья, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Генсек НАТО не ответил, пригласят ли Зеленского на саммит в Гаагу
4 апреля, 14:38
 
ПолитикаХерсонская областьРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампВладимир Сальдо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала