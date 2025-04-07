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Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии
Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии - 07.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии
Российский рынок акций в начале основной сессии понедельника несколько сократил утреннее снижение и вернулся выше 2700 пунктов по основному индексу, следует из... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T11:06+0300
2025-04-07T11:06+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии понедельника несколько сократил утреннее снижение и вернулся выше 2700 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.56 мск падает на 2,45%, до 2713,81 пункта. А ранее в понедельник он обновил минимум с 20 декабря, упав до 2616,65 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях в то же время снижается на 2,59%, до 1065,32 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,31%, до 1015,82 пункта, хотя ранее в понедельник обновил минимум с 11 февраля, упав ниже уровня 1000 пунктов, до 989,32 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, рынки, торги, индексы
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Рынки, Торги, Индексы
11:06 07.04.2025
 
Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии

Российский рынок акций сократил снижение и вернулся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии понедельника несколько сократил утреннее снижение и вернулся выше 2700 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.56 мск падает на 2,45%, до 2713,81 пункта. А ранее в понедельник он обновил минимум с 20 декабря, упав до 2616,65 пункта.
Индекс Мосбиржи в юанях в то же время снижается на 2,59%, до 1065,32 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,31%, до 1015,82 пункта, хотя ранее в понедельник обновил минимум с 11 февраля, упав ниже уровня 1000 пунктов, до 989,32 пункта.
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций VK
10:51
 
ЭкономикаМосбиржароссийский рынок акцийРынкиТоргиИндексы
 
 
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