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Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии

Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии - 07.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии

Российский рынок акций в начале основной сессии понедельника несколько сократил утреннее снижение и вернулся выше 2700 пунктов по основному индексу, следует из... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T11:06+0300

2025-04-07T11:06+0300

2025-04-07T11:06+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии понедельника несколько сократил утреннее снижение и вернулся выше 2700 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.56 мск падает на 2,45%, до 2713,81 пункта. А ранее в понедельник он обновил минимум с 20 декабря, упав до 2616,65 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях в то же время снижается на 2,59%, до 1065,32 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,31%, до 1015,82 пункта, хотя ранее в понедельник обновил минимум с 11 февраля, упав ниже уровня 1000 пунктов, до 989,32 пункта.

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мосбиржа, российский рынок акций, рынки, торги, индексы