https://1prime.ru/20250407/aktsii-856439366.html
Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии
Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии - 07.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии
Российский рынок акций в начале основной сессии понедельника несколько сократил утреннее снижение и вернулся выше 2700 пунктов по основному индексу, следует из... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T11:06+0300
2025-04-07T11:06+0300
2025-04-07T11:06+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
рынки
торги
индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии понедельника несколько сократил утреннее снижение и вернулся выше 2700 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.56 мск падает на 2,45%, до 2713,81 пункта. А ранее в понедельник он обновил минимум с 20 декабря, упав до 2616,65 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях в то же время снижается на 2,59%, до 1065,32 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,31%, до 1015,82 пункта, хотя ранее в понедельник обновил минимум с 11 февраля, упав ниже уровня 1000 пунктов, до 989,32 пункта.
https://1prime.ru/20250407/vk-856438465.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, российский рынок акций, рынки, торги, индексы
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Рынки, Торги, Индексы
Российский рынок акций смягчает падение в начале основной сессии
Российский рынок акций сократил снижение и вернулся выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии понедельника несколько сократил утреннее снижение и вернулся выше 2700 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.56 мск падает на 2,45%, до 2713,81 пункта. А ранее в понедельник он обновил минимум с 20 декабря, упав до 2616,65 пункта.
Индекс Мосбиржи в юанях в то же время снижается на 2,59%, до 1065,32 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,31%, до 1015,82 пункта, хотя ранее в понедельник обновил минимум с 11 февраля, упав ниже уровня 1000 пунктов, до 989,32 пункта.
Мосбиржа понизила границу ценового коридора сильно дешевеющих акций VK