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Российский рынок акций падает во второй половине торгов понедельника

Российский рынок акций падает во второй половине торгов понедельника - 07.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций падает во второй половине торгов понедельника

Российский рынок акций и во второй половине основных торгов понедельника продолжает стартовавшее утром падение более чем на 3%, не развив наметившуюся было... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T16:17+0300

2025-04-07T16:17+0300

2025-04-07T16:17+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций и во второй половине основных торгов понедельника продолжает стартовавшее утром падение более чем на 3%, не развив наметившуюся было коррекцию, у которой было мало шансов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.43 мск падает на 3,38%, до 2 688,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,25%, до 1 058,15 пункта. "Российский рынок акций с открытия устремился вниз, индекс Мосбиржи установил четырехмесячный минимум недалеко от уровня 2600 пунктов. Затем в рамках коррекции произошел сильный отскок, однако он пока не получил развития. Наши фондовые индикаторы несут серьезные потери", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Июньский фьючерс нефти марки Brent тем временем дешевеет на 2,15%, до 64,17 доллара за баррель. "Давление на акции и ОФЗ продолжает оказывать стремительное снижение нефтяных цен, которые периодически обновляют четырехлетние минимумы. Ситуация усугубляется аналогичным падением многих развитых и развивающихся рынков. Негативом остается угроза глобальной внешнеторговой войны из-за недавнего объявления Трампом повышенных пошлин против почти всех стран", - поясняет Бабин. Это способно не только замедлить рост мировой экономики и сырьевого спроса, но и спровоцировать серьезный и затяжной мировой финансово-экономический кризис, добавляет он. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах падения стоимости — акции "Эн+ груп" (-12,44%), "Вуш Холдинга" (-10,79%), ТМК (-10,37%), "Русснефти" (-10,06%), ПИКа (-9,64%). Также заметно теряет в капитализации холдинг "АФК Система" (-8,93%). "Распродажи акций АФК объясняется высокой закредитованностью в условиях ускорения инфляции, из-за которого перспектива снижения ключевой ставки сдвигается в неопределенное будущее. При этом долговая нагрузка входящих в корпорацию компаний увеличивается из-за высокой стоимости рефинансирования займов", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Единственными акциями из расчета основного индекса Московской биржи, демонстрирующими рост стоимости, остаются акции золотодобывающей компании "Полюс" (+0,17%), что логично с учётом умеренного удорожания золота в текущей нестабильной ситуации, насыщенной паническими настроениями инвесторов. ПРОГНОЗЫ Несмотря на то, что в США не установлены прямые пошлины на продукцию из России, местный рынок просто не может оставаться в стороне от мировых распродаж. "Пошлины Трампа сильно повлияют на китайскую экономику, а следовательно, и на российскую", - предполагает Никита Степанов из ФГ "Финам". Внешнеполитический новостной фон пока тоже не дает поводов для оптимизма. Если обнадеживающие сигналы так и не появятся, и внешний фон существенно не улучшится, индекс Мосбиржи может уже сегодня еще раз проверить на прочность уровень 2600 пунктов, который способен выступить ближайшей технической поддержкой, считает Бабин. Впрочем, текущее снижение представляет собой хорошую возможность для среднесрочных и долгосрочных покупок, ведь многие качественные акции дошли до цен декабря, отмечает Степанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, торги, российский рынок акций, мосбиржа