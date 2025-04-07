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ЦБ отметил интерес обеспеченных частных лиц к публичным размещениям акций

ЦБ отметил интерес обеспеченных частных лиц к публичным размещениям акций - 07.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил интерес обеспеченных частных лиц к публичным размещениям акций

Банк России зафиксировал в прошлом году рост интереса к публичным размещениям акций (первичным и повторным, IPO и SPO) со стороны обеспеченных частных лиц,... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T17:47+0300

2025-04-07T17:47+0300

2025-04-07T17:47+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Банк России зафиксировал в прошлом году рост интереса к публичным размещениям акций (первичным и повторным, IPO и SPO) со стороны обеспеченных частных лиц, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом материале, посвященного рынку IPO. "Увеличился интерес к публичным размещениям со стороны обеспеченных частных лиц. Суммарный объем инвестиций с размером одной сделки более 100 миллионов рублей составил 3,9 миллиарда рублей, что в 3,9 раза больше аналогичного показателя за 2023 год", - говорится в документе. По количеству публичных размещений акций прошлый год стал рекордным за последние десять лет. Публичное размещение провели 19 эмитентов, из которых 15 впервые вышли на рынок акционерного капитала. Прирост числа размещений в сравнении с 2023 годом составил 58%, но объем привлеченных средств (102,1 миллиарда рублей) уступил уровню прошлого года на 20%, приводит статистику регулятор. Доля участия в публичных размещениях розничных инвесторов увеличилась по итогам года с 18% (23,6 миллиарда рублей) до 40% (40,5 миллиарда). В среднем в одном IPO или SPO приняли участие порядка 36,2 тысячи физических лиц (в 2023 году - 29,8 тысячи человек). В одном IPO в среднем приняли участие 45 тысяч человек. Максимальное число розничных инвесторов в рамках одного публичного размещения составило 135 тысяч человек (в 2023 году – 87 тысяч граждан). Доля неквалифицированных инвесторов в общем количестве граждан на IPO и SPO сохранялась на протяжении 2023–2024 годов на уровне около 73%. Неквалифицированные инвесторы с умеренным стажем на финансовом рынке (от трех до пяти лет) составляли 41%. Наибольший объем привлеченных средств пришелся на квалифицированных инвесторов со стажем от пяти до десяти лет: около 10 миллиардов рублей в 2024 году и 5 миллиардов рублей в 2023 году. Наибольшую долю по объему привлеченных средств (9 миллиардов рублей) занимала группа розничных инвесторов с размером инвестиций в рамках одной сделки от 1 до 10 миллионов рублей. Общий объем инвестиций категории розничных инвесторов с размером одной сделки до 100 тысяч рублей составил 5,4 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250407/zoloto-856447453.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, акции, россия