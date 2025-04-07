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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 07.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,87%, следует из данных Московской биржи. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T18:57+0300
2025-04-07T18:57+0300
2025-04-07T18:58+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,87%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,87%, до 2 729,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 085,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,05%, до 997,78 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций снизился за основную сессию на 1,87%
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,87%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,87%, до 2 729,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 085,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,05%, до 997,78 пункта.
Российский рынок акций снизился на 2,71% за сессию и на 8% за неделю