https://1prime.ru/20250407/aktsii-856450990.html

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 07.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,87%, следует из данных Московской биржи. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T18:57+0300

2025-04-07T18:57+0300

2025-04-07T18:58+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/65/841356574_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_d7209ea3309b477783a8d378d21f8d4c.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 1,87%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,87%, до 2 729,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,78%, до 1 085,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,05%, до 997,78 пункта.

https://1prime.ru/20250404/rynok-856399448.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, снижение