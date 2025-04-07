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Фондовые индексы АТР снижаются во главе с гонконгским Hang Seng

Фондовые индексы АТР снижаются во главе с гонконгским Hang Seng - 07.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР снижаются во главе с гонконгским Hang Seng

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром снижаются, при этом гонконгский Hang Seng Index падает более чем на 10%,... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T08:09+0300

2025-04-07T08:09+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром снижаются, при этом гонконгский Hang Seng Index падает более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 6,34%, до 3 130,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 8,74%, до 1 818,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 10,82%, до 20 378 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 5,14%, до 2 338,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 4,29%, до 7 338,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 6,68%, до 31 525 пунктов. На снижение гонконгского индекса Hang Seng Index оказывает влияние в том числе динамика акций компаний технологического сектора. Так, бумаги Xiaomi дешевеют на 15,25%, Alibaba - 14,41%, Baidu - 12,87%, Lenovo - на 19,74%. "На рынках наблюдается распродажа во всех секторах... Я думаю, что это можно расценить как капитуляцию на фондовом рынке", - цитирует агентство Блумберг основателя хедж-фонда Ten Cap Pty Ltd Цзюнь Бэй-Лю (Jun Bei Liu). Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.

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азиатско-тихоокеанский регион, рынки, торги, акции, атр, hang seng index, сша, hang seng, пошлины