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Фондовые индексы АТР в понедельник рухнули на фоне опасений за экономику

Фондовые индексы АТР в понедельник рухнули на фоне опасений за экономику - 07.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в понедельник рухнули на фоне опасений за экономику

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник обрушились на фоне опасений за экономику и торговлю, индексы Китая потеряли... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T12:43+0300

2025-04-07T12:43+0300

2025-04-07T12:43+0300

экономика

рынки

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

китай

shenzhen composite

hang seng

атр

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник обрушились на фоне опасений за экономику и торговлю, индексы Китая потеряли 7,3-10,8%, гонконгский Hang Seng продемонстрировал сильнейшее падение с 2008 года - на 13,2%, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, до 3 096,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 10,79%, до 1 777,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 13,22%, до 19 828,3 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 5,57%, до 2 328,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 4,23%, до 7 343,3 пункта, японский Nikkei 225 – на 7,83%, до 31 136,58 пункта. Снижение Shanghai Composite стало сильнейшим суточным падением с февраля 2020 года, Shenzhen Composite - с мая 1995 года, Hang Seng - с декабря 2008 года. KOSPI снизился самыми сильными темпами за сутки с августа 2024 года, S&P/ASX 200 - с мая 2020 года, Nikkei 225 - с августа 2024 года. Акции китайских компаний в Гонконге подешевели: индекс Hang Seng China Enterprise уменьшился на 13,75%. В том числе акции Lenovo Group в Гонконге обрушились в цене на 28,9%, Alibaba - на 22,1%, JD - на 21,9%, Xiaomi - на 18,2%. Инвесторы продолжают уходить от риска, что вызвало масштабную распродажу на рынках. Основные фондовые индексы Европы падают в пределах почти 6%, фьючерсы на американские биржевые индексы - на 4-4,5%, нефть дешевеет на 4%. Рынки опасаются, что введение США на прошлой неделе импортных пошлин может отразиться на мировой экономике и торговле. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.

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азиатско-тихоокеанский регион

китай

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рынки, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, китай, shenzhen composite, hang seng, атр