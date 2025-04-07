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Турецкие авиакомпании разрешили сдавать билеты без штрафов

Турецкие авиакомпании разрешили сдавать билеты без штрафов - 07.04.2025, ПРАЙМ

Турецкие авиакомпании разрешили сдавать билеты без штрафов

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и AJet разрешили клиентам сдавать билеты в течение суток после покупки без каких-либо штрафов, если до вылета остается... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T06:47+0300

2025-04-07T06:47+0300

2025-04-07T08:02+0300

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СТАМБУЛ, 7 апр - ПРАЙМ. Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и AJet разрешили клиентам сдавать билеты в течение суток после покупки без каких-либо штрафов, если до вылета остается более недели, сообщили РИА Новости в компаниях. У Turkish Airlines ранее возврат билета без штрафа был возможен лишь на самом дорогом тарифе PrimeFly при условии, что до вылета остается более 12 часов. "Да, теперь вы можете получить обратно полную стоимость билета, если возвращаете его в течение 24 часов после приобретения при условии, что до вылета остается как минимум 168 часов", - сообщили РИА Новости в колл-центре Turkish Airlines. Там отметили, что данная программа распространяется только на билеты, приобретенные через приложение и официальный сайт авиакомпании. В случае покупки билетов через агрегаторы полный возврат суммы не гарантирован. Пассажиры смогут вернуть стоимость билета за исключением сборов за дополнительные услуги, такие как выбор места и дополнительный багаж. Россияне могут приобрести билеты на сайте и в приложении Turkish Airlines только картами UnionPay ряда российских банков. У компании-лоукостера AJet условия возврата схожие, но более мягкие. Так, если до вылета рейса остается как минимум трое суток, то вернуть деньги можно в течение 24 часов после покупки билета. Если до вылета от 24 часов до трех суток, заявку на возврат средств необходимо оформить в течение одного часа после покупки, а если до вылета менее суток - в течение 30 минут, уточнили в компании.

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бизнес, стамбул, turkish airlines, unionpay