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ЦБ может разместить российский флаг на новых банкнотах - 07.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250407/banknota-856435456.html
ЦБ может разместить российский флаг на новых банкнотах
ЦБ может разместить российский флаг на новых банкнотах - 07.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ может разместить российский флаг на новых банкнотах
Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T09:28+0300
2025-04-07T09:28+0300
экономика
банк россии
эльвира набиуллина
финансы
россия
банкноты
российский флаг
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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития. Ранее председателю Банка России Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны. С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом РФ, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, говорилось в письме за подписью директора Института Андрея Шурикова. "Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот", - говорится в ответе Прокофьева. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Представитель ЦБ также отметил, что предложение экспертов "будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот".
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банк россии, эльвира набиуллина, финансы, россия, банкноты, российский флаг
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина, Финансы, РОССИЯ, банкноты, российский флаг
09:28 07.04.2025
 
ЦБ может разместить российский флаг на новых банкнотах

Прокофьев: ЦБ может разместить на новых банкнотах российский флаг как символ страны

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития.
Ранее председателю Банка России Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны. С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом РФ, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, говорилось в письме за подписью директора Института Андрея Шурикова.
"Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот", - говорится в ответе Прокофьева. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Представитель ЦБ также отметил, что предложение экспертов "будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот".
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ЭкономикаБанк РоссииЭльвира НабиуллинаФинансыРОССИЯбанкнотыроссийский флаг
 
 
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