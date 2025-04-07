https://1prime.ru/20250407/banknota-856435456.html

ЦБ может разместить российский флаг на новых банкнотах

ЦБ может разместить российский флаг на новых банкнотах - 07.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ может разместить российский флаг на новых банкнотах

Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T09:28+0300

2025-04-07T09:28+0300

2025-04-07T09:28+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

финансы

россия

банкноты

российский флаг

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития. Ранее председателю Банка России Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны. С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом РФ, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, говорилось в письме за подписью директора Института Андрея Шурикова. "Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот", - говорится в ответе Прокофьева. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Представитель ЦБ также отметил, что предложение экспертов "будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот".

https://1prime.ru/20250406/banknota-856423298.html

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банк россии, эльвира набиуллина, финансы, россия, банкноты, российский флаг