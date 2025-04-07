Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена бензина и дизтоплива за неделю ускорила рост на московских заправках - 07.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250407/benzin-856442080.html
Цена бензина и дизтоплива за неделю ускорила рост на московских заправках
Цена бензина и дизтоплива за неделю ускорила рост на московских заправках - 07.04.2025, ПРАЙМ
Цена бензина и дизтоплива за неделю ускорила рост на московских заправках
Средняя цена на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю с 31 марта по 7 апреля ускорила темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T13:35+0300
2025-04-07T13:35+0300
экономика
москва
аи-92
аи-95
бензин
дизельное топливо
цены на дизтопливо
цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/18/842491870_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_b2fe5834f4ab1217c1a5a5ef6075e81c.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю с 31 марта по 7 апреля ускорила темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Стоимость марки Аи-92 за отчетный период выросла в среднем на 24 копейки, до 57,29 рубля за литр, Аи-95 - на 25 копеек, до 63,34 рубля. Неделей ранее средние цены на Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы увеличились на 6 и 5 копеек соответственно. Цена на дизтопливо с 31 марта по 7 апреля выросла в среднем на 23 копейки - до 70,24 рубля за литр. На прошлой неделе рост составлял 9 копеек. Также за отчетный период подорожал и бензин Аи-100 - на 22 копейки, до 86,56 рубля за литр. До этого его стоимость не менялась с 17 марта. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в марте замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают повышение разрешенного порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором бы демпфер не обнулялся, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
https://1prime.ru/20250404/benzin-856387655.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/18/842491870_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_d949c1e527c8d7fb81603962dedf4108.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, аи-92, аи-95, бензин, дизельное топливо, цены на дизтопливо, цены на бензин
Экономика, МОСКВА, Аи-92, Аи-95, Бензин, дизельное топливо, цены на дизтопливо, цены на бензин
13:35 07.04.2025
 
Цена бензина и дизтоплива за неделю ускорила рост на московских заправках

МТА: средняя цена на бензин и дизтопливо с 31 марта по 7 апреля ускорила рост

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю с 31 марта по 7 апреля ускорила темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Стоимость марки Аи-92 за отчетный период выросла в среднем на 24 копейки, до 57,29 рубля за литр, Аи-95 - на 25 копеек, до 63,34 рубля. Неделей ранее средние цены на Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы увеличились на 6 и 5 копеек соответственно.
Цена на дизтопливо с 31 марта по 7 апреля выросла в среднем на 23 копейки - до 70,24 рубля за литр. На прошлой неделе рост составлял 9 копеек.
Также за отчетный период подорожал и бензин Аи-100 - на 22 копейки, до 86,56 рубля за литр. До этого его стоимость не менялась с 17 марта.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в марте замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он.
Минфин РФ с нефтяниками обсуждают повышение разрешенного порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором бы демпфер не обнулялся, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России снизились за неделю
4 апреля, 14:30
 
ЭкономикаМОСКВААи-92Аи-95Бензиндизельное топливоцены на дизтопливоцены на бензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала