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Цена бензина и дизтоплива за неделю ускорила рост на московских заправках

Цена бензина и дизтоплива за неделю ускорила рост на московских заправках - 07.04.2025, ПРАЙМ

Цена бензина и дизтоплива за неделю ускорила рост на московских заправках

Средняя цена на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю с 31 марта по 7 апреля ускорила темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T13:35+0300

2025-04-07T13:35+0300

2025-04-07T13:35+0300

экономика

москва

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бензин

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цены на дизтопливо

цены на бензин

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю с 31 марта по 7 апреля ускорила темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Стоимость марки Аи-92 за отчетный период выросла в среднем на 24 копейки, до 57,29 рубля за литр, Аи-95 - на 25 копеек, до 63,34 рубля. Неделей ранее средние цены на Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы увеличились на 6 и 5 копеек соответственно. Цена на дизтопливо с 31 марта по 7 апреля выросла в среднем на 23 копейки - до 70,24 рубля за литр. На прошлой неделе рост составлял 9 копеек. Также за отчетный период подорожал и бензин Аи-100 - на 22 копейки, до 86,56 рубля за литр. До этого его стоимость не менялась с 17 марта. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в марте замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают повышение разрешенного порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором бы демпфер не обнулялся, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.

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