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Бензин и дизельное топливо подешевели на Петербургской бирже

Бензин и дизельное топливо подешевели на Петербургской бирже - 07.04.2025, ПРАЙМ

Бензин и дизельное топливо подешевели на Петербургской бирже

Стоимость бензина на Петербургской бирже снизилась в начале торговой недели, также подешевело и дизельное топливо, следует из материалов торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T15:03+0300

2025-04-07T15:03+0300

2025-04-07T15:03+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже снизилась в начале торговой недели, также подешевело и дизельное топливо, следует из материалов торгов. Так, цена на марку Аи-92 упала на 1,73% - до 50 297 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 0,02% - до 57 461 рубля за тонну. Всего за прошлую неделю цена на Аи-92 снизилась на 1%, на Аи-95 - на 0,3%. Стоимость летнего дизельного топлива в понедельник опустилась на 1,16% - до 60 836 рублей за тонну. Цена на мазут по итогам торговой сессии упала на 4,96%, до 26 233 рублей за тонну, авиакеросина - на 3,38%, до 73 463 рублей. При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 0,23% - до 17 325 рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.

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