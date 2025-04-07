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Биржи Китая открылись резким снижением на фоне торговой войны с США
Биржи Китая открылись резким снижением на фоне торговой войны с США - 07.04.2025, ПРАЙМ
Биржи Китая открылись резким снижением на фоне торговой войны с США
Торги на биржах континентальной части Китая в понедельник открылись резким снижением на фоне эскалации торговой войны с США, свидетельствуют данные торговых... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T05:38+0300
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ПЕКИН, 7 апр – ПРАЙМ. Торги на биржах континентальной части Китая в понедельник открылись резким снижением на фоне эскалации торговой войны с США, свидетельствуют данные торговых площадок.
Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии торгов снизился на 4,46% - до 3193,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 5,96%, до 9747,66 пункта.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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рынки, торги, сша, китай, кнр, дональд трамп, ван и, shenzhen composite, госсовет, мид кнр
Рынки, Торги, Экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Ван И, Shenzhen Composite, Госсовет, МИД КНР
Биржи Китая открылись резким снижением на фоне торговой войны с США
Биржи Китая открылись резким снижением на фоне эскалации торговой войны с США
ПЕКИН, 7 апр – ПРАЙМ. Торги на биржах континентальной части Китая в понедельник открылись резким снижением на фоне эскалации торговой войны с США, свидетельствуют данные торговых площадок.
Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии торгов снизился на 4,46% - до 3193,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 5,96%, до 9747,66 пункта.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.