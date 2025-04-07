https://1prime.ru/20250407/dividendy-856451421.html

Positive Technologies решила оставить акционеров без дивидендов

Positive Technologies решила оставить акционеров без дивидендов - 07.04.2025, ПРАЙМ

Positive Technologies решила оставить акционеров без дивидендов

Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies не планирует платить дивиденды по итогам 2024 года, компания планирует работать над тем, чтобы вернуть... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T19:15+0300

2025-04-07T19:15+0300

2025-04-07T19:16+0300

экономика

positive technologies

дивиденды

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies не планирует платить дивиденды по итогам 2024 года, компания планирует работать над тем, чтобы вернуть такую возможность, говорится в сообщении Positive Technologies. "Следуя дивидендной политике, Positive Technologiesне планирует выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2024 года в 2025 году. Возвращение NIC в положительную зону и обеспечение возможности выплачивать дивиденды акционерам – ключевые финансовые задачи для компании в 2025 году", - сказано в отчете. Как ранее сообщала компания, общая сумма выплат дивидендов за 2023 год составила 6,547 миллиарда рублей или 99,19 рубля на акцию. Уточняется, что общее количество акционеров Positive Technologies в 2024 году увеличилось более чем на 15 тысяч и составило 211 тысяч. К концу февраля 2025 года число инвесторов превысило 222 тысячи, среди которых около 190 юридических лиц. В компании напомнили, что Центробанк зарегистрировал итоги дополнительного выпуска акций Positive Technologies в декабре 2024 года - он был необходим для реализации программы стимулирования роста капитализации. "В текущем году компания не планирует проведение дополнительной эмиссии акций в рамках основных принципов работы с капиталом. К рассмотрению этого вопроса Positive Technologies может вернуться не ранее 2026 года, при соблюдении ряда условий: рост бизнеса, увеличение капитализации, возобновление дивидендных выплат", - добавили в Positive Technologies.

https://1prime.ru/20250404/dividendy-856395755.html

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positive technologies, дивиденды