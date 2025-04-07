https://1prime.ru/20250407/doge-856453845.html

В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств, пишут СМИ

В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ

В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств, пишут СМИ

Федеральный апелляционный суд в США отменил постановление, которое запрещало Департаменту эффективности правительства (DOGE) доступ к данным министерств... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T21:45+0300

2025-04-07T21:45+0300

2025-04-07T21:47+0300

политика

сша

doge

ведомства

доступ

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Федеральный апелляционный суд в США отменил постановление, которое запрещало Департаменту эффективности правительства (DOGE) доступ к данным министерств образования и финансов, а также управления кадровой службы (OPM), передает агентство Reuters. Ранее 24 марта федеральный суд запретил двум упомянутым министерствам и OPM предоставлять DOGE доступ к персональным данным коалиции профсоюзов. "Федеральный апелляционный суд отменил судебное постановление, запретившее правительственной группе по сокращению численности персонала (DOGE - ред.), созданной президентом США Дональдом Трампом и возглавляемой Илоном Маском, изымать конфиденциальные данные у министерства финансов, министерства образования и управления кадровой службы", - говорится в статье. Отмечается, что голоса судей апелляционного суда 4-го округа США по этому вопросу разделились: двое судей выступили в пользу отмены запрета, один - против. Ранее телеканал ABC сообщал, что уже более 100 федеральных исков было подано в отношении президента США Дональда Трампа и его администрации с конца января, из них около 30 касаются иммиграционной политики. Еще более 20 связаны с деятельностью департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемого Илоном Маском. Кроме того, десять исков оспаривают политику Трампа в отношении трансгендеров, еще более 20 исков поданы в связи с изменениями федерального финансирования, найма сотрудников и структуры агентства США по международному развитию (USAID) и бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB). Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешения в конгрессе.

https://1prime.ru/20250404/mask-856375421.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, doge, ведомства, доступ