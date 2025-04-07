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В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
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В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств, пишут СМИ
В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств, пишут СМИ
Федеральный апелляционный суд в США отменил постановление, которое запрещало Департаменту эффективности правительства (DOGE) доступ к данным министерств... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T21:45+0300
2025-04-07T21:47+0300
политика
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доступ
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Федеральный апелляционный суд в США отменил постановление, которое запрещало Департаменту эффективности правительства (DOGE) доступ к данным министерств образования и финансов, а также управления кадровой службы (OPM), передает агентство Reuters. Ранее 24 марта федеральный суд запретил двум упомянутым министерствам и OPM предоставлять DOGE доступ к персональным данным коалиции профсоюзов. "Федеральный апелляционный суд отменил судебное постановление, запретившее правительственной группе по сокращению численности персонала (DOGE - ред.), созданной президентом США Дональдом Трампом и возглавляемой Илоном Маском, изымать конфиденциальные данные у министерства финансов, министерства образования и управления кадровой службы", - говорится в статье. Отмечается, что голоса судей апелляционного суда 4-го округа США по этому вопросу разделились: двое судей выступили в пользу отмены запрета, один - против. Ранее телеканал ABC сообщал, что уже более 100 федеральных исков было подано в отношении президента США Дональда Трампа и его администрации с конца января, из них около 30 касаются иммиграционной политики. Еще более 20 связаны с деятельностью департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемого Илоном Маском. Кроме того, десять исков оспаривают политику Трампа в отношении трансгендеров, еще более 20 исков поданы в связи с изменениями федерального финансирования, найма сотрудников и структуры агентства США по международному развитию (USAID) и бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB). Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешения в конгрессе.
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сша, doge, ведомства, доступ
Политика, США, DOGE, ведомства, доступ
21:45 07.04.2025 (обновлено: 21:47 07.04.2025)
 
В США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств, пишут СМИ

Reuters: в США отменили запрет на доступ DOGE к данным трех госведомств

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Федеральный апелляционный суд в США отменил постановление, которое запрещало Департаменту эффективности правительства (DOGE) доступ к данным министерств образования и финансов, а также управления кадровой службы (OPM), передает агентство Reuters.
Ранее 24 марта федеральный суд запретил двум упомянутым министерствам и OPM предоставлять DOGE доступ к персональным данным коалиции профсоюзов.
"Федеральный апелляционный суд отменил судебное постановление, запретившее правительственной группе по сокращению численности персонала (DOGE - ред.), созданной президентом США Дональдом Трампом и возглавляемой Илоном Маском, изымать конфиденциальные данные у министерства финансов, министерства образования и управления кадровой службы", - говорится в статье.
Отмечается, что голоса судей апелляционного суда 4-го округа США по этому вопросу разделились: двое судей выступили в пользу отмены запрета, один - против.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
СМИ узнали о будущем DOGE после ухода Маска
4 апреля, 09:56
Ранее телеканал ABC сообщал, что уже более 100 федеральных исков было подано в отношении президента США Дональда Трампа и его администрации с конца января, из них около 30 касаются иммиграционной политики. Еще более 20 связаны с деятельностью департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемого Илоном Маском. Кроме того, десять исков оспаривают политику Трампа в отношении трансгендеров, еще более 20 исков поданы в связи с изменениями федерального финансирования, найма сотрудников и структуры агентства США по международному развитию (USAID) и бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB).
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешения в конгрессе.
 
ПолитикаСШАDOGEведомствадоступ
 
 
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