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Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта - 07.04.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:22+0300
2025-04-07T10:22+0300
2025-04-07T10:22+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов.К 10.16 мск курс доллара рос на 94 копейки относительно предыдущего закрытия - до 86,24 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250407/evro-856434851.html
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рынки, доллар сша, курсы валют
Экономика, Рынки, Доллар США, Курсы валют
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта
Расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов.
К 10.16 мск курс доллара рос на 94 копейки относительно предыдущего закрытия - до 86,24 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны