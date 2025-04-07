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Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта - 07.04.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T10:22+0300

2025-04-07T10:22+0300

2025-04-07T10:22+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта, следует из данных торгов.К 10.16 мск курс доллара рос на 94 копейки относительно предыдущего закрытия - до 86,24 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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рынки, доллар сша, курсы валют