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Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию

Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию - 07.04.2025, ПРАЙМ

Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию

Допэмиссию VK смогут выкупить закрытые паевые фонды (ЗПИФы) компаний АО "АМ - Инвест" и ООО "УК "Агана", говорится в сообщении компании. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T20:46+0300

2025-04-07T20:46+0300

2025-04-07T20:46+0300

экономика

vk

допэмиссия

выкуп

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Допэмиссию VK смогут выкупить закрытые паевые фонды (ЗПИФы) компаний АО "АМ - Инвест" и ООО "УК "Агана", говорится в сообщении компании. Ранее в понедельник совет директоров VK утвердил участников допэмиссии по закрытой подписке, ими станут ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK, это произойдет в случае одобрения внеочередным собранием акционеров. "Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: 1) Акционерное общество "АМ - Инвест" …, Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Тривор"; 2) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Агана" …, Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Агана-Социальные сети", - сказано в сообщении VK. Основной деятельностью АО "АМ - Инвест" является деятельность по управлению фондами, генеральный директор - Виталий Сотников. Уставный капитал компании составляет 38 миллионов рублей. Учредителем ООО "УК "Агана" выступает юридическое лицо ООО "Вторая Юридическая Контора", компания зарегистрирована в ноябре 2000 года, основной деятельностью является деятельность по управлению фондами. Генеральный директор - Любовь Кругляк. Уставный капитал компании составляет 45,2 миллиона рублей. В марте стало известно, что акционеры VK рассмотрят вопрос допэмиссии акций на внеочередном собрании 30 апреля, планируется привлечь до 115 миллиардов рублей - стоимость размещенных акций может составить 324,9 рубля за бумагу.

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vk, допэмиссия, выкуп