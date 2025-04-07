Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию - 07.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250407/dopemissiya-856453139.html
Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию
Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию - 07.04.2025, ПРАЙМ
Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию
Допэмиссию VK смогут выкупить закрытые паевые фонды (ЗПИФы) компаний АО "АМ - Инвест" и ООО "УК "Агана", говорится в сообщении компании. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T20:46+0300
2025-04-07T20:46+0300
экономика
vk
допэмиссия
выкуп
https://cdnn.1prime.ru/img/83540/36/835403663_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_16f6d7a5926ddb61cdfaacdbf260a35f.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Допэмиссию VK смогут выкупить закрытые паевые фонды (ЗПИФы) компаний АО "АМ - Инвест" и ООО "УК "Агана", говорится в сообщении компании. Ранее в понедельник совет директоров VK утвердил участников допэмиссии по закрытой подписке, ими станут ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK, это произойдет в случае одобрения внеочередным собранием акционеров. "Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: 1) Акционерное общество "АМ - Инвест" …, Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Тривор"; 2) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Агана" …, Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Агана-Социальные сети", - сказано в сообщении VK. Основной деятельностью АО "АМ - Инвест" является деятельность по управлению фондами, генеральный директор - Виталий Сотников. Уставный капитал компании составляет 38 миллионов рублей. Учредителем ООО "УК "Агана" выступает юридическое лицо ООО "Вторая Юридическая Контора", компания зарегистрирована в ноябре 2000 года, основной деятельностью является деятельность по управлению фондами. Генеральный директор - Любовь Кругляк. Уставный капитал компании составляет 45,2 миллиона рублей. В марте стало известно, что акционеры VK рассмотрят вопрос допэмиссии акций на внеочередном собрании 30 апреля, планируется привлечь до 115 миллиардов рублей - стоимость размещенных акций может составить 324,9 рубля за бумагу.
https://1prime.ru/20250320/vyruchka-855961702.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83540/36/835403663_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_722437ad2a4fb60ff6a8d016288c2020.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
vk, допэмиссия, выкуп
Экономика, VK, допэмиссия, выкуп
20:46 07.04.2025
 
Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию

Компания: допэмиссию VK смогут выкупить ЗПИФы компаний "АМ - Инвест", УК "Агана"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк11-я Неделя российского интернета RIW-2018
11-я Неделя российского интернета RIW-2018 - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Допэмиссию VK смогут выкупить закрытые паевые фонды (ЗПИФы) компаний АО "АМ - Инвест" и ООО "УК "Агана", говорится в сообщении компании.
Ранее в понедельник совет директоров VK утвердил участников допэмиссии по закрытой подписке, ими станут ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK, это произойдет в случае одобрения внеочередным собранием акционеров.
"Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: 1) Акционерное общество "АМ - Инвест" …, Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Тривор"; 2) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Агана" …, Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Агана-Социальные сети", - сказано в сообщении VK.
Основной деятельностью АО "АМ - Инвест" является деятельность по управлению фондами, генеральный директор - Виталий Сотников. Уставный капитал компании составляет 38 миллионов рублей. Учредителем ООО "УК "Агана" выступает юридическое лицо ООО "Вторая Юридическая Контора", компания зарегистрирована в ноябре 2000 года, основной деятельностью является деятельность по управлению фондами. Генеральный директор - Любовь Кругляк. Уставный капитал компании составляет 45,2 миллиона рублей.
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Выручка VK в 2024 году по МСФО выросла на 23%
20 марта, 11:24
В марте стало известно, что акционеры VK рассмотрят вопрос допэмиссии акций на внеочередном собрании 30 апреля, планируется привлечь до 115 миллиардов рублей - стоимость размещенных акций может составить 324,9 рубля за бумагу.
 
ЭкономикаVKдопэмиссиявыкуп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала