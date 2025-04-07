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Экспорт Германии в Россию в феврале снизился на 3%

Экспорт Германии в Россию в феврале снизился на 3% - 07.04.2025, ПРАЙМ

Экспорт Германии в Россию в феврале снизился на 3%

Экспорт Германии в Россию в феврале снизился на 3% по сравнению с январем, до 600 миллионов евро, сообщило статистическое ведомство ФРГ. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T10:37+0300

2025-04-07T10:37+0300

2025-04-07T10:37+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Экспорт Германии в Россию в феврале снизился на 3% по сравнению с январем, до 600 миллионов евро, сообщило статистическое ведомство ФРГ. "Экспорт в Российскую Федерацию в феврале 2025 года снизился на 3% до 0,6 миллиарда евро с учетом календарных и сезонных колебаний по сравнению с январем 2025 года и на 13,4% по сравнению с февралем 2024 года", - говорится в сообщении ведомства. Импорт из России в феврале сократился на 4,5% по сравнению с январем, до 100 миллионов евро, по сравнению с февралем 2024 года он сократился на 49,4%. Большая часть немецкого экспорта за пределами ЕС в феврале 2025 года пришлась на США: туда было экспортировано на 8,5% больше товаров в денежном выражении, чем в январе 2025 года, в результате экспорт увеличился до 14,2 миллиарда евро. Экспорт в Китай увеличился на 0,6%, до 6,8 миллиарда евро. Большая часть импорта в феврале 2025 года пришлась на Китай: оттуда было ввезено товаров на сумму 13,7 миллиарда евро, что на 7,1% больше, чем в предыдущем месяце. Импорт из США упал на 3,9%, до 7,6 миллиарда евро. Всего в феврале 2025 года с учетом календарных и сезонных колебаний из Германии было экспортировано товаров на сумму 131,6 миллиарда евро, а в Германию было импортировано товаров на сумму 113,8 миллиарда евро. Таким образом, внешнеторговый баланс Германии закрылся в феврале с профицитом 17,7 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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германия, россия, ес, мировая экономика, экспорт, сша, китай