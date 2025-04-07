https://1prime.ru/20250407/evro-856434851.html
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны - 07.04.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны
Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед публикацией статистики по экономике Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T08:54+0300
2025-04-07T08:54+0300
2025-04-07T08:54+0300
экономика
евро
доллар
курсы валют
рынки
германия
евростат
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76331/48/763314815_0:183:3744:2289_1920x0_80_0_0_bef1a96284bc6f3273c748c546a20bd0.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед публикацией статистики по экономике Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару поднимается до 1,099 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,99 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,39%, до 102,62 пункта. В понедельник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Ожидается, что в феврале показатель снизился на 1,1% в месячном выражении. Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по объему розничных продаж в еврозоне. Прогнозируется, что показатель в феврале поднялся на 0,5% по сравнению с январем.
https://1prime.ru/20250404/valyuta-856395885.html
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76331/48/763314815_224:0:3520:2472_1920x0_80_0_0_caaee76cfba933d4684408f37104f59d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евро, доллар, курсы валют, рынки, германия, евростат, сша
Экономика, евро, доллар, Курсы валют, Рынки, ГЕРМАНИЯ, Евростат, США
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны
Курс евро к доллару растет перед выходом статистики по экономике Германии и еврозоны
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед публикацией статистики по экономике Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару поднимается до 1,099 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,99 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,39%, до 102,62 пункта.
В понедельник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Ожидается, что в феврале показатель снизился на 1,1% в месячном выражении.
Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по объему розничных продаж в еврозоне. Прогнозируется, что показатель в феврале поднялся на 0,5% по сравнению с январем.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 апреля