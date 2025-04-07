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Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны - 07.04.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны
Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед публикацией статистики по экономике Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T08:54+0300
2025-04-07T08:54+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед публикацией статистики по экономике Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару поднимается до 1,099 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,99 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,39%, до 102,62 пункта. В понедельник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Ожидается, что в феврале показатель снизился на 1,1% в месячном выражении. Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по объему розничных продаж в еврозоне. Прогнозируется, что показатель в феврале поднялся на 0,5% по сравнению с январем.
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евро, доллар, курсы валют, рынки, германия, евростат, сша
Экономика, евро, доллар, Курсы валют, Рынки, ГЕРМАНИЯ, Евростат, США
08:54 07.04.2025
 
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по экономике Германии и еврозоны

Курс евро к доллару растет перед выходом статистики по экономике Германии и еврозоны

© fotolia.com / Yingko%Денежные купюры: евро и доллары
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© fotolia.com / Yingko
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед публикацией статистики по экономике Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару поднимается до 1,099 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,99 иены со 146,9 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,39%, до 102,62 пункта.
В понедельник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Ожидается, что в феврале показатель снизился на 1,1% в месячном выражении.
Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по объему розничных продаж в еврозоне. Прогнозируется, что показатель в феврале поднялся на 0,5% по сравнению с январем.
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