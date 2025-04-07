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Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны

Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны - 07.04.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару после публикации макростатистики из еврозоны

Курс евро к доллару в понедельник днем поднимается после публикации статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T13:55+0300

2025-04-07T13:55+0300

2025-04-07T13:55+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем поднимается после публикации статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару рос до 1,0988 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0955 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 146,34 иены со 146,9 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,25%, до 102,76 пункта. Розничные продажи в еврозоне в феврале выросли на 2,3% в годовом выражении при прогнозе роста на 1,8%. В месячном выражении при этом показатель вырос на 0,3%, тогда как ожидался рост на 0,5%. Промпроизводство Германии в феврале упало на 1,3% в месячном выражении, тогда как ожидалось снижение лишь на 1,1%. В годовом выражении промпроизводство в стране в феврале сократилось на 4%. В то же время доллар продолжает дешеветь к мировым валютам на фоне обеспокоенности рынков по поводу перспектив мировой экономики и торговли после введения США "взаимных" импортных пошлин. Традиционно более надежные валюты дорожают к доллару: иена укрепляется к американской валюте на 0,4%, швейцарский франк - на 0,9%.

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рынки, евро, доллар сша, курсы валют