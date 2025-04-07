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Страны ЕС создадут совместный оборонный фонд для закупки техники

Страны ЕС создадут совместный оборонный фонд для закупки техники - 07.04.2025, ПРАЙМ

Страны ЕС создадут совместный оборонный фонд для закупки техники

Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T11:52+0300

2025-04-07T11:52+0300

2025-04-07T11:52+0300

вооружения

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Евросоюз планирует создать совместный межгосударственный оборонный фонд для закупки техники, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. "Министры финансов Евросоюза на этой неделе обсудят создание совместного межгосударственного оборонного фонда, который будет закупать и владеть оборонной техникой, а также взимать плату с государств-членов за его использование... "Европейский оборонный механизм" (European Defence Mechanism, EDM), который также будет выдавать займы, будет принимать стран-членов не из Евросоюза, таких, как Великобритания, Украина или Норвегия", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на проект документа. Документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel, подразумевает, что фонд позволит обеспечить оборонное финансирование без увеличения государственных долгов отдельных стран. Как сообщило агентство, обсуждение проекта по формированию фонда запланировано на субботу во время неформальной встречи глав министерств финансов ЕС в Варшаве. Обсуждение является частью общеевропейской дискуссии по финансированию якобы потенциальной атаки со стороны России. Решение о формировании фонда было принято в связи с пониманием европейских лидеров, что ЕС больше не может положиться на США в вопросе обороны.Ранее, 19 марта, ЕК представила новую стратегию "Перевооружение Европы", предусматривающую задействование около 800 миллиардов евро в ближайшие 4 года с целью укрепления обороны стран ЕС, а также дальнейшего спонсирования оружием Украины. Из-за протеста ряда европейских стран о слишком агрессивном названии стратегии оно было позже изменено на "Готовность 2030". Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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ес, нато, оборона, расходы на оборону, украина