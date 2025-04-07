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ФАС перед Пасхой предупредила недопустимости необоснованного повышения цен
ФАС перед Пасхой предупредила недопустимости необоснованного повышения цен - 07.04.2025, ПРАЙМ
ФАС перед Пасхой предупредила недопустимости необоснованного повышения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила в крупнейшие торговые сети предупреждение о недопустимости необоснованного... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:42+0300
2025-04-07T10:42+0300
2025-04-07T10:42+0300
экономика
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торговые сети
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яйца
цены на яйца
завышение цен на куриные яйца
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила в крупнейшие торговые сети предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие товары, имеющие спрос в этот период, сообщили в ведомстве. "Антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.). …Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие торговые сети", - говорится в сообщении ФАС. Отмечается, что ведомство ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на куриные яйца. В течение года стоимость этого продукта меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в преддверии Пасхи. Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям.
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фас рф, предупреждение фас, торговые сети, пасха, яйца, цены на яйца, завышение цен на куриные яйца
Экономика, ФАС РФ, предупреждение ФАС, торговые сети, Пасха, яйца, цены на яйца, завышение цен на куриные яйца
ФАС перед Пасхой предупредила недопустимости необоснованного повышения цен
ФАС: торговым сетям запрещено необоснованно поднимать цены на яйца и товары на Пасху
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила в крупнейшие торговые сети предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие товары, имеющие спрос в этот период, сообщили в ведомстве.
"Антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.). …Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие торговые сети", - говорится в сообщении ФАС.
Отмечается, что ведомство ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на куриные яйца. В течение года стоимость этого продукта меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в преддверии Пасхи.
Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования.
Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям.
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