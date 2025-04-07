https://1prime.ru/20250407/finansirovanie-856451935.html

"Отказался". Евросоюз нанес удар в спину Литве и Эстонии

"Отказался". Евросоюз нанес удар в спину Литве и Эстонии - 07.04.2025, ПРАЙМ

"Отказался". Евросоюз нанес удар в спину Литве и Эстонии

Европейский союз отказался от финансирования литовско-эстонского проекта по "защите" границ двух стран с помощью БПЛА. Об этом рассказал литовский ТВ-канал LRT, | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T19:52+0300

2025-04-07T19:52+0300

2025-04-07T19:52+0300

политика

литва

эстония

дроны

граница

евросоюз

финансирование

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/37/841373756_0:56:2400:1406_1920x0_80_0_0_1cdabb14f0ec0bb0c51b6baf50d8503f.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Европейский союз отказался от финансирования литовско-эстонского проекта по "защите" границ двух стран с помощью БПЛА. Об этом рассказал литовский ТВ-канал LRT, ссылаясь на данные МВД республики.Как сообщил телеканал, "пограничные службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для создания так называемой "стены из дронов" вдоль границы, однако проект не получил финансирования".По сообщению LRT, проект литовской и эстонской пограничных служб предусматривал создание системы наблюдения за границами республик с помощью беспилотников, а также использование систем для борьбы с иностранными БПЛА.В феврале служба внешней разведки Эстонии сообщила о развитии беспилотных технологий в Российской Федерации, которые, по оценкам, представляет угрозу для безопасности республики и НАТО.

https://1prime.ru/20250331/odkb-856254515.html

литва

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, эстония, дроны, граница, евросоюз, финансирование