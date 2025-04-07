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"Отказался". Евросоюз нанес удар в спину Литве и Эстонии
"Отказался". Евросоюз нанес удар в спину Литве и Эстонии - 07.04.2025, ПРАЙМ
"Отказался". Евросоюз нанес удар в спину Литве и Эстонии
Европейский союз отказался от финансирования литовско-эстонского проекта по "защите" границ двух стран с помощью БПЛА. Об этом рассказал литовский ТВ-канал LRT, | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T19:52+0300
2025-04-07T19:52+0300
2025-04-07T19:52+0300
политика
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финансирование
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Европейский союз отказался от финансирования литовско-эстонского проекта по "защите" границ двух стран с помощью БПЛА. Об этом рассказал литовский ТВ-канал LRT, ссылаясь на данные МВД республики.Как сообщил телеканал, "пограничные службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для создания так называемой "стены из дронов" вдоль границы, однако проект не получил финансирования".По сообщению LRT, проект литовской и эстонской пограничных служб предусматривал создание системы наблюдения за границами республик с помощью беспилотников, а также использование систем для борьбы с иностранными БПЛА.В феврале служба внешней разведки Эстонии сообщила о развитии беспилотных технологий в Российской Федерации, которые, по оценкам, представляет угрозу для безопасности республики и НАТО.
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литва, эстония, дроны, граница, евросоюз, финансирование
Политика, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, дроны, граница, Евросоюз, финансирование
"Отказался". Евросоюз нанес удар в спину Литве и Эстонии
LRT: Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании стены дронов
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Европейский союз отказался от финансирования литовско-эстонского проекта по "защите" границ двух стран с помощью БПЛА. Об этом рассказал литовский ТВ-канал LRT
, ссылаясь на данные МВД республики.
Как сообщил телеканал, "пограничные службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для создания так называемой "стены из дронов" вдоль границы, однако проект не получил финансирования".
По сообщению LRT, проект литовской и эстонской пограничных служб предусматривал создание системы наблюдения за границами республик с помощью беспилотников, а также использование систем для борьбы с иностранными БПЛА.
В Госдуме объяснили отказ Армении делать взнос в финансирование ОДКБ
В феврале служба внешней разведки Эстонии сообщила о развитии беспилотных технологий в Российской Федерации, которые, по оценкам, представляет угрозу для безопасности республики и НАТО.