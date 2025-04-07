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Финляндия выделит средства на улучшение украинской налоговой системы - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Финляндия выделит средства на улучшение украинской налоговой системы
Финляндия выделит средства на улучшение украинской налоговой системы - 07.04.2025, ПРАЙМ
Финляндия выделит средства на улучшение украинской налоговой системы
Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро на улучшение украинской налоговой системы в 2025-2028 годах, сообщает в понедельник финский МИД. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T14:50+0300
2025-04-07T14:50+0300
политика
мировая экономика
финляндия
украина
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро на улучшение украинской налоговой системы в 2025-2028 годах, сообщает в понедельник финский МИД. "Проект финско-украинского сотрудничества направлен на повышение прозрачности и цифровизации украинской налоговой службы, а также ее способности управлять и проводить реформы. Проект также будет способствовать борьбе с коррупцией и вступлению Украины в ЕС", - говорится в сообщении. На реализацию проекта в 2025-2028 годах выделено в общей сложности 1,6 миллиона евро, уточняет МИД. По словам ведомства, запуск проекта состоялся 7 апреля в Хельсинки. В ходе мероприятия генеральный директор налогового управления Финляндии Маркку Хейкура и глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
https://1prime.ru/20250405/finlyandiya-856415012.html
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мировая экономика, финляндия, украина, ес
Политика, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ЕС
14:50 07.04.2025
 
Финляндия выделит средства на улучшение украинской налоговой системы

МИД Финляндии: Украине будет выделено 1,6 миллиона евро на улучшение налоговой системы

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро на улучшение украинской налоговой системы в 2025-2028 годах, сообщает в понедельник финский МИД.
"Проект финско-украинского сотрудничества направлен на повышение прозрачности и цифровизации украинской налоговой службы, а также ее способности управлять и проводить реформы. Проект также будет способствовать борьбе с коррупцией и вступлению Украины в ЕС", - говорится в сообщении.
На реализацию проекта в 2025-2028 годах выделено в общей сложности 1,6 миллиона евро, уточняет МИД. По словам ведомства, запуск проекта состоялся 7 апреля в Хельсинки. В ходе мероприятия генеральный директор налогового управления Финляндии Маркку Хейкура и глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
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5 апреля, 16:36
 
ПолитикаМировая экономикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНАЕС
 
 
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