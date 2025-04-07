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Власти Приднестровья сообщили о прекращении поставок газа

Власти Приднестровья сообщили о прекращении поставок газа - 07.04.2025, ПРАЙМ

Власти Приднестровья сообщили о прекращении поставок газа

В Приднестровье прекращены поставки природного газа, они могут возобновиться 8-9 апреля, сообщил первый заместитель председателя правительства, министр... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T11:55+0300

2025-04-07T11:55+0300

2025-04-07T11:55+0300

энергетика

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ТИРАСПОЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. В Приднестровье прекращены поставки природного газа, они могут возобновиться 8-9 апреля, сообщил первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. "В минувшую субботу поставка природного газа в Приднестровье была приостановлена. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на селекторном совещании. Вице-премьер также сообщил, что завтра-послезавтра вместе с газом появится возможность возобновить централизованную подачу отопления. "Отопительный сезон будет продлен в целом по республике до 13 апреля", - отметил Оболоник. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

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газ, приднестровье, молдавия, ес, кишинев