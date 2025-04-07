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Биржевые цены на газ в Европе падают до значений сентября 2024 года
Биржевые цены на газ в Европе падают до значений сентября 2024 года - 07.04.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе падают до значений сентября 2024 года
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник впервые с 23 сентября 2024 года опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T14:00+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник впервые с 23 сентября 2024 года опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 398,7 доллара за тысячу кубометров (-3,9%). Но по состоянию на 13.36 мск их стоимость составляет 401,6 доллара (-3,1%). Пока ценовой минимум торгов составляет 381,6 доллара (-8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 414,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе падают до значений сентября 2024 года
Биржевые цены на газ в Европе падают ниже 400 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник впервые с 23 сентября 2024 года опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 398,7 доллара за тысячу кубометров (-3,9%). Но по состоянию на 13.36 мск их стоимость составляет 401,6 доллара (-3,1%). Пока ценовой минимум торгов составляет 381,6 доллара (-8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 414,7 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Власти Приднестровья сообщили о прекращении поставок газа