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В ГД внесут проект о наказании за использование ИИ в преступных целях
В ГД внесут проект о наказании за использование ИИ в преступных целях - 07.04.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о наказании за использование ИИ в преступных целях
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать использование искусственного | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T02:01+0300
2025-04-07T02:01+0300
2025-04-07T02:01+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством при вынесении приговора по уголовным делам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Законопроектом предлагается установить использование искусственного интеллекта в преступных целях в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал Миронов РИА Новости, принятие данной инициативы позволит ужесточить наказание за преступления, совершенные с применением высоких технологий и создать дополнительные правовые механизмы для защиты граждан.
"Неслучайно по итогам прямой линии с президентом (РФ Владимиром Путиным) правительству России было дано поручение усилить меры по борьбе с мошенничеством в интернете", – отметил политик.
Миронов считает, что одним из наиболее опасных направлений мошенничества стало использование искусственного интеллекта для создания "дипфейков" – технологий, позволяющих подделывать лица и голоса людей, и такие инструменты применяются для обмана граждан, получения доступа к их финансовым средствам, дискредитации и шантажа.
Также он подчеркнул, что значительную часть киберпреступлений совершают ВСУ, ведь в современных условиях технологии с использованием ИИ становятся одним из направлений гибридной войны, которую Украина и западные страны ведут против России. По его словам, ВСУ при поддержке зарубежных кураторов пытаются использовать их для дестабилизации ситуации, подрыва доверия граждан к государственным институтам и финансовой системе России.
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общество , россия, рф, украина, сергей миронов, владимир путин, всу
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Сергей Миронов, Владимир Путин, ВСУ
В ГД внесут проект о наказании за использование ИИ в преступных целях
В Госдуму внесут проект о наказании за использование ИИ в преступных целях
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством при вынесении приговора по уголовным делам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Законопроектом предлагается установить использование искусственного интеллекта в преступных целях в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал Миронов РИА Новости, принятие данной инициативы позволит ужесточить наказание за преступления, совершенные с применением высоких технологий и создать дополнительные правовые механизмы для защиты граждан.
"Неслучайно по итогам прямой линии с президентом (РФ Владимиром Путиным) правительству России было дано поручение усилить меры по борьбе с мошенничеством в интернете", – отметил политик.
Миронов считает, что одним из наиболее опасных направлений мошенничества стало использование искусственного интеллекта для создания "дипфейков" – технологий, позволяющих подделывать лица и голоса людей, и такие инструменты применяются для обмана граждан, получения доступа к их финансовым средствам, дискредитации и шантажа.
Также он подчеркнул, что значительную часть киберпреступлений совершают ВСУ, ведь в современных условиях технологии с использованием ИИ становятся одним из направлений гибридной войны, которую Украина и западные страны ведут против России. По его словам, ВСУ при поддержке зарубежных кураторов пытаются использовать их для дестабилизации ситуации, подрыва доверия граждан к государственным институтам и финансовой системе России.