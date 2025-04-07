https://1prime.ru/20250407/gd-856430627.html

В ГД внесут проект о наказании за использование ИИ в преступных целях

В ГД внесут проект о наказании за использование ИИ в преступных целях - 07.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о наказании за использование ИИ в преступных целях

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать использование искусственного | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T02:01+0300

2025-04-07T02:01+0300

2025-04-07T02:01+0300

экономика

общество

россия

рф

украина

сергей миронов

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856430627.jpg?1743980499

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством при вынесении приговора по уголовным делам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроектом предлагается установить использование искусственного интеллекта в преступных целях в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как рассказал Миронов РИА Новости, принятие данной инициативы позволит ужесточить наказание за преступления, совершенные с применением высоких технологий и создать дополнительные правовые механизмы для защиты граждан. "Неслучайно по итогам прямой линии с президентом (РФ Владимиром Путиным) правительству России было дано поручение усилить меры по борьбе с мошенничеством в интернете", – отметил политик. Миронов считает, что одним из наиболее опасных направлений мошенничества стало использование искусственного интеллекта для создания "дипфейков" – технологий, позволяющих подделывать лица и голоса людей, и такие инструменты применяются для обмана граждан, получения доступа к их финансовым средствам, дискредитации и шантажа. Также он подчеркнул, что значительную часть киберпреступлений совершают ВСУ, ведь в современных условиях технологии с использованием ИИ становятся одним из направлений гибридной войны, которую Украина и западные страны ведут против России. По его словам, ВСУ при поддержке зарубежных кураторов пытаются использовать их для дестабилизации ситуации, подрыва доверия граждан к государственным институтам и финансовой системе России.

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, украина, сергей миронов, владимир путин, всу