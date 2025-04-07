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Глава МИД Мали назвал консультации АГС и России важным шагом

Глава МИД Мали назвал консультации АГС и России важным шагом - 07.04.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Мали назвал консультации АГС и России важным шагом

Прошедшие в Москве консультации между Альянсом государств Сахеля (АГС) и Россией на уровне министров иностранных дел являются важным шагом в мировом признании... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T07:21+0300

2025-04-07T07:21+0300

2025-04-07T07:21+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Прошедшие в Москве консультации между Альянсом государств Сахеля (АГС) и Россией на уровне министров иностранных дел являются важным шагом в мировом признании новой геополитической реальности региона, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Мы считаем, что это важный шаг для наших стран, который поможет укрепить наши связи, но он также представляет собой постепенное признание многими двусторонними и многосторонними субъектами геополитической реальности, которую представляет собой Альянс государств Сахеля как важный игрок в работе по удовлетворению интересов наших народов", - заявил Диоп. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля. "Мы договорились институционализировать этот консультационный механизм, чтобы встречаться не реже одного раза в год и попеременно в России и в регионе Сахеля. Мы с нетерпением ждем возможности провести следующую встречу в начале следующего года в странах Сахеля", - отметил глава МИД Мали. В июле прошлого года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран.

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