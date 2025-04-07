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В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных

В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных - 07.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T01:19+0300

2025-04-07T01:19+0300

2025-04-07T01:19+0300

общество

экономика

россия

дмитрий гусев

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается создать институт уполномоченного по защите животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается, чтобы уполномоченный по защите животных занимался контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными. Его задачи - следить за работой органов власти, ветеринарных служб и других организаций, помогать предотвращать жестокое обращение с животными, формировать в обществе ответственное отношение к ним и защищать права граждан в случае нарушений. Кроме того, согласно проекту федерального закона, уполномоченный будет при минприроды и ежегодно отчитываться перед министром, предлагая меры по улучшению законодательства о защите животных. "Уполномоченный нужен, чтобы заработала схема: чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев, если их питомцы натворили дел. Ведь 90% нападений — это не совсем бездомные собаки, а те, у кого есть хозяева, но их отпустили или потеряли. Если всё получится, улицы станут безопаснее, а собаки — под присмотром. Главное — бюджет не пострадает, потому что это буквально одна зарплатная ставка", - рассказал Гусев РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, дмитрий гусев