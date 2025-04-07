https://1prime.ru/20250407/indeksy-856437146.html
Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября
Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября - 07.04.2025, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября
Основные фондовые индексы Европы резко падают с началом новой недели, при этом немецкий DAX падает ниже 19 тысяч пунктов - впервые с ноября прошлого года,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:23+0300
2025-04-07T10:23+0300
2025-04-07T10:23+0300
экономика
рынки
торги
индексы
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/76218/85/762188562_0:422:2863:2032_1920x0_80_0_0_91019d2aa93480fb948a3def5a6c44fa.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы резко падают с началом новой недели, при этом немецкий DAX падает ниже 19 тысяч пунктов - впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.14 мск DAX падает на 7,61%, до 19 129,25 пункта, а минутами ранее он оказался ниже 19 000 пунктов - впервые с 21 ноября прошлого года. Британский индекс FTSE 100 в то же время падает на 5,6%, до 7 604 пунктов, французский CAC 40 - на 6,73%, до 6 785,21 пункта.
https://1prime.ru/20250407/atr-856434007.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76218/85/762188562_0:0:2709:2032_1920x0_80_0_0_5383c5e8f01845c22aac68da75c586e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, индексы, европа, dax
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX
Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября
Немецкий индекс DAX падает ниже 19 тысяч пунктов впервые с ноября прошлого года
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы резко падают с началом новой недели, при этом немецкий DAX падает ниже 19 тысяч пунктов - впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.14 мск DAX падает на 7,61%, до 19 129,25 пункта, а минутами ранее он оказался ниже 19 000 пунктов - впервые с 21 ноября прошлого года.
Британский индекс FTSE 100 в то же время падает на 5,6%, до 7 604 пунктов, французский CAC 40 - на 6,73%, до 6 785,21 пункта.
Фондовые индексы АТР снижаются во главе с гонконгским Hang Seng