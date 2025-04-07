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Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250407/indeksy-856437146.html
Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября
Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября - 07.04.2025, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября
Основные фондовые индексы Европы резко падают с началом новой недели, при этом немецкий DAX падает ниже 19 тысяч пунктов - впервые с ноября прошлого года,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T10:23+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы резко падают с началом новой недели, при этом немецкий DAX падает ниже 19 тысяч пунктов - впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.14 мск DAX падает на 7,61%, до 19 129,25 пункта, а минутами ранее он оказался ниже 19 000 пунктов - впервые с 21 ноября прошлого года. Британский индекс FTSE 100 в то же время падает на 5,6%, до 7 604 пунктов, французский CAC 40 - на 6,73%, до 6 785,21 пункта.
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рынки, торги, индексы, европа, dax
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX
10:23 07.04.2025
 
Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября

Немецкий индекс DAX падает ниже 19 тысяч пунктов впервые с ноября прошлого года

© Фото : Wikimedia Commons/Dontworry%Франкфуртская фондовая биржа
%Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Dontworry
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы резко падают с началом новой недели, при этом немецкий DAX падает ниже 19 тысяч пунктов - впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.14 мск DAX падает на 7,61%, до 19 129,25 пункта, а минутами ранее он оказался ниже 19 000 пунктов - впервые с 21 ноября прошлого года.
Британский индекс FTSE 100 в то же время падает на 5,6%, до 7 604 пунктов, французский CAC 40 - на 6,73%, до 6 785,21 пункта.
Гонконгская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Фондовые индексы АТР снижаются во главе с гонконгским Hang Seng
08:09
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыЕВРОПАDAX
 
 
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