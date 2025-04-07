https://1prime.ru/20250407/indeksy-856437146.html

Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября

Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября - 07.04.2025, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX обвалился на 8% впервые с 21 ноября

Основные фондовые индексы Европы резко падают с началом новой недели, при этом немецкий DAX падает ниже 19 тысяч пунктов - впервые с ноября прошлого года,... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T10:23+0300

2025-04-07T10:23+0300

2025-04-07T10:23+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы резко падают с началом новой недели, при этом немецкий DAX падает ниже 19 тысяч пунктов - впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.14 мск DAX падает на 7,61%, до 19 129,25 пункта, а минутами ранее он оказался ниже 19 000 пунктов - впервые с 21 ноября прошлого года. Британский индекс FTSE 100 в то же время падает на 5,6%, до 7 604 пунктов, французский CAC 40 - на 6,73%, до 6 785,21 пункта.

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рынки, торги, индексы, европа, dax