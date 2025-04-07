https://1prime.ru/20250407/indeksy-856440978.html
Основные фондовые индексы Европы падают во главе с немецким DAX
Основные фондовые индексы Европы падают во главе с немецким DAX - 07.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы падают во главе с немецким DAX
Основные фондовые индексы Европы в понедельник резко снижаются, а сильнее из них теряет немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T12:45+0300
2025-04-07T12:45+0300
2025-04-07T12:45+0300
экономика
рынки
торги
индексы
европа
dax
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/35/762173543_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_c41fd3e4376a71b542d263da484b223d.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник резко снижаются, а сильнее из них теряет немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 падает на 4,88% относительно предыдущего закрытия, до 7 662,25 пункта, французский CAC 40 - на 6,33%, до 6 814,55 пункта. Немецкий DAX падает на 6,62%, до 19 334,25 пункта, но ранее в ходе торгов индекс опускался более чем на 8%, ниже 19 000 пунктов, впервые с прошлой осени. На снижение французского CAC 40 оказывает влияние динамика котировок ценных бумаг компаний сегмента люкс. Так, акции Kering теряют в цене на 9,27%, L'Oreal - 5,85%, Louis Vuitton - 6,67%, Hermes International - 7,44%. Немецкий DAX cнижается в том числе за счёт автомобильного сектора. Бумаги BMW дешевеют 4,69%, Mercedez-Benz - 4,38%, Volkswagen - 5,77%. Цены на акции компаний банковского сектора в Европе также опускаются. Так, акции британского HSBC снижаются в цене на 3,49%, Barclays - на 7%, Uniсredit - на 6,45%; Commerzbank - на 6,47%, В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. Влияние опасений по поводу мировой экономики после этого выразилось в распродажах на сырьевых и финансовых рынках, продолжающихся и на начавшейся неделе.
https://1prime.ru/20250407/atr-856440831.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/35/762173543_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_3d617c17873fba1829ce92fffa12b99f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, индексы, европа, dax, сша
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX, США
Основные фондовые индексы Европы падают во главе с немецким DAX
Фондовые индексы Европы резко снижаются во главе с DAX, теряющим почти 7%
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник резко снижаются, а сильнее из них теряет немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 падает на 4,88% относительно предыдущего закрытия, до 7 662,25 пункта, французский CAC 40 - на 6,33%, до 6 814,55 пункта. Немецкий DAX падает на 6,62%, до 19 334,25 пункта, но ранее в ходе торгов индекс опускался более чем на 8%, ниже 19 000 пунктов, впервые с прошлой осени.
На снижение французского CAC 40 оказывает влияние динамика котировок ценных бумаг компаний сегмента люкс. Так, акции Kering теряют в цене на 9,27%, L'Oreal - 5,85%, Louis Vuitton - 6,67%, Hermes International - 7,44%. Немецкий DAX cнижается в том числе за счёт автомобильного сектора. Бумаги BMW дешевеют 4,69%, Mercedez-Benz - 4,38%, Volkswagen - 5,77%.
Цены на акции компаний банковского сектора в Европе также опускаются. Так, акции британского HSBC снижаются в цене на 3,49%, Barclays - на 7%, Uniсredit - на 6,45%; Commerzbank - на 6,47%,
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%.
Влияние опасений по поводу мировой экономики после этого выразилось в распродажах на сырьевых и финансовых рынках, продолжающихся и на начавшейся неделе.
Фондовые индексы АТР в понедельник рухнули на фоне опасений за экономику