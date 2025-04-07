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Фондовые индексы США падают на 2-3%

Фондовые индексы США падают на 2-3% - 07.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США падают на 2-3%

Фондовые индексы США падают в понедельник на 2-3%, S&P 500 впервые с апреля прошлого года опустился ниже 5 000 пунктов, Nasdaq Composite ниже 15 000 пунктов... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T16:51+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы США падают в понедельник на 2-3%, S&P 500 впервые с апреля прошлого года опустился ниже 5 000 пунктов, Nasdaq Composite ниже 15 000 пунктов впервые с января 2024 года, следует из данных торгов.По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,95%, до 37 185,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,15%, до 15 252,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,29%, до 4 957,9 пункта. Ранее падение индексов достигало 5%.Nasdaq Composite опускался ниже 15000 пунктов впервые с 18 января 2024 года, а S&P 500 находится ниже 5000 пунктов впервые с 25 апреля 2024 года.Рынки продолжают с опасением оценивать влияние введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин против целого ряда стран. На этом фоне по итогам прошлой недели Dow Jones обвалился на 7,9%, Nasdaq Composite - на 10%, S&P 500 - на 9,1%.Поступающие от американской администрации новости продолжать в значительной степени влиять на рынки, полагают аналитики."Похоже, что пока новости из Вашингтона будут продолжать определять колебания рынка в ту или иную сторону", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).

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рынки, индексы, сша, dow jones