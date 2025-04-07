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Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США - 07.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250407/indiya-856434572.html
Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США
Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США - 07.04.2025, ПРАЙМ
Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США
Индийский фондовый рынок резко опускается в понедельник утром, отражая опасения эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T08:48+0300
2025-04-07T08:48+0300
экономика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр – ПРАЙМ. Индийский фондовый рынок резко опускается в понедельник утром, отражая опасения эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений пошлин США. К 11.00 (8.30 мск) индекс Sensex опускался на 3,75% (на 2 822 пункта), до 72 566 пунктов, а индекс Nifty 50 потерял 3,96% (908 пунктов), торгуясь на отметке 21 966 пунктов. Sensex S&amp;P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта поставляет в США.
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рынки, мировая экономика, сша, индия, биржа, пошлины
Экономика, Рынки, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, биржа, пошлины
08:48 07.04.2025
 
Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США

Индийский фондовый рынок падает на фоне недавних пошлин США

CC BY-SA 4.0 / Pradeep717 / Statue of Bull in front of BSE MumbaiСтатуя быка около входа в Бомбейскую фондовую биржу, Индия
Статуя быка около входа в Бомбейскую фондовую биржу, Индия - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Pradeep717 / Statue of Bull in front of BSE Mumbai
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр – ПРАЙМ. Индийский фондовый рынок резко опускается в понедельник утром, отражая опасения эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений пошлин США.
К 11.00 (8.30 мск) индекс Sensex опускался на 3,75% (на 2 822 пункта), до 72 566 пунктов, а индекс Nifty 50 потерял 3,96% (908 пунктов), торгуясь на отметке 21 966 пунктов.
Sensex S&P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.
Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта поставляет в США.
Гонконгская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Фондовые индексы АТР снижаются во главе с гонконгским Hang Seng
08:09
 
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