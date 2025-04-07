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Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США
Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США - 07.04.2025, ПРАЙМ
Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США
Индийский фондовый рынок резко опускается в понедельник утром, отражая опасения эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T08:48+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр – ПРАЙМ. Индийский фондовый рынок резко опускается в понедельник утром, отражая опасения эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений пошлин США. К 11.00 (8.30 мск) индекс Sensex опускался на 3,75% (на 2 822 пункта), до 72 566 пунктов, а индекс Nifty 50 потерял 3,96% (908 пунктов), торгуясь на отметке 21 966 пунктов. Sensex S&P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта поставляет в США.
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рынки, мировая экономика, сша, индия, биржа, пошлины
Экономика, Рынки, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, биржа, пошлины
Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США
Индийский фондовый рынок падает на фоне недавних пошлин США
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр – ПРАЙМ. Индийский фондовый рынок резко опускается в понедельник утром, отражая опасения эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений пошлин США.
К 11.00 (8.30 мск) индекс Sensex опускался на 3,75% (на 2 822 пункта), до 72 566 пунктов, а индекс Nifty 50 потерял 3,96% (908 пунктов), торгуясь на отметке 21 966 пунктов.
Sensex S&P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.
Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта поставляет в США.
Фондовые индексы АТР снижаются во главе с гонконгским Hang Seng