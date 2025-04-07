https://1prime.ru/20250407/indiya-856434572.html

Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США

Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США - 07.04.2025, ПРАЙМ

Фондовый рынок Индии начал неделю со снижения на фоне новых тарифов США

Индийский фондовый рынок резко опускается в понедельник утром, отражая опасения эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T08:48+0300

2025-04-07T08:48+0300

2025-04-07T08:48+0300

экономика

рынки

мировая экономика

сша

индия

биржа

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/56/841355691_0:183:2560:1623_1920x0_80_0_0_6a58ddbdb6153b2225d23c32a2be4963.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр – ПРАЙМ. Индийский фондовый рынок резко опускается в понедельник утром, отражая опасения эскалации торговой войны и замедления мировой экономики после недавних повышений пошлин США. К 11.00 (8.30 мск) индекс Sensex опускался на 3,75% (на 2 822 пункта), до 72 566 пунктов, а индекс Nifty 50 потерял 3,96% (908 пунктов), торгуясь на отметке 21 966 пунктов. Sensex S&P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Ранее ряд экономистов заявили, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта поставляет в США.

https://1prime.ru/20250407/atr-856434007.html

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировая экономика, сша, индия, биржа, пошлины