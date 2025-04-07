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Белоруссия согласовала с Россией восемь новых совместных инвестпроектов
Белоруссия согласовала с Россией восемь новых совместных инвестпроектов - 07.04.2025, ПРАЙМ
Белоруссия согласовала с Россией восемь новых совместных инвестпроектов
Белоруссия согласовала с Россией восемь новых совместных инвестпроектов, идет их детальная проработка, сообщил первый заместитель министра экономики республики... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T22:13+0300
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МИНСК, 7 апр – ПРАЙМ. Белоруссия согласовала с Россией восемь новых совместных инвестпроектов, идет их детальная проработка, сообщил первый заместитель министра экономики республики Андрей Картун. "У нас еще в портфеле – вот мы сейчас отрабатываем – еще 10 проектов. Из десяти восемь мы, две стороны, уже согласовали и будем дальше отрабатывать, в том числе взаимное финансирование. Как раз те же самолеты (сотрудничество в сфере авиастроения - ред.) попадают больше в такую уже конкретную плоскость", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1". Ранее в пресс-службе министерства промышленности Белоруссии сообщали РИА Новости, что Белоруссия и Россия ведут совместную работу по реализации 27 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиций более 167 миллиардов российских рублей, при этом идет проработка новых перспективных проектов. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны обсуждают открытие еще одной кредитной линии для реализации новых проектов.
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россия, белоруссия, минск, москва
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, МОСКВА, Экономика
Белоруссия согласовала с Россией восемь новых совместных инвестпроектов
Минэк: Белоруссия согласовала с Россией восемь новых совместных инвестпроектов
МИНСК, 7 апр – ПРАЙМ. Белоруссия согласовала с Россией восемь новых совместных инвестпроектов, идет их детальная проработка, сообщил первый заместитель министра экономики республики Андрей Картун.
"У нас еще в портфеле – вот мы сейчас отрабатываем – еще 10 проектов. Из десяти восемь мы, две стороны, уже согласовали и будем дальше отрабатывать, в том числе взаимное финансирование. Как раз те же самолеты (сотрудничество в сфере авиастроения - ред.) попадают больше в такую уже конкретную плоскость", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Ранее в пресс-службе министерства промышленности Белоруссии сообщали РИА Новости, что Белоруссия и Россия ведут совместную работу по реализации 27 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиций более 167 миллиардов российских рублей, при этом идет проработка новых перспективных проектов.
В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Стороны обсуждают открытие еще одной кредитной линии для реализации новых проектов.