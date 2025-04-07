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Путин представил Совфеду кандидатуру на пост прокурора Северной Осетии

Путин представил Совфеду кандидатуру на пост прокурора Северной Осетии - 07.04.2025, ПРАЙМ

Путин представил Совфеду кандидатуру на пост прокурора Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T19:38+0300

2025-04-07T19:38+0300

2025-04-07T19:41+0300

политика

владимир путин

кандидатура

прокурор

северная осетия

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия - Алания, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. "Президент Российской Федерации В.В. Путин представил Совету Федерации в целях проведения консультаций кандидатуру Апанасевича О.О. для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия – Алания", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Клишаса, профильные комитеты Совфеда проведут консультации по представленной кандидатуре 15 апреля.

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северная осетия

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владимир путин, кандидатура, прокурор, северная осетия