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Путин представил Совфеду кандидатуру на пост прокурора Северной Осетии
Путин представил Совфеду кандидатуру на пост прокурора Северной Осетии - 07.04.2025, ПРАЙМ
Путин представил Совфеду кандидатуру на пост прокурора Северной Осетии
Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T19:38+0300
2025-04-07T19:38+0300
2025-04-07T19:41+0300
политика
владимир путин
кандидатура
прокурор
северная осетия
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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия - Алания, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. "Президент Российской Федерации В.В. Путин представил Совету Федерации в целях проведения консультаций кандидатуру Апанасевича О.О. для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия – Алания", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Клишаса, профильные комитеты Совфеда проведут консультации по представленной кандидатуре 15 апреля.
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владимир путин, кандидатура, прокурор, северная осетия
Политика, Владимир Путин, Кандидатура, Прокурор, Северная Осетия
Путин представил Совфеду кандидатуру на пост прокурора Северной Осетии
Клишас: Путин предложил СФ Апанасевича на пост прокурора Северной Осетии
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин представил Совфеду для консультаций кандидатуру первого заместителя прокурора Чеченской Республики Олега Апанасевича для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия - Алания, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
"Президент Российской Федерации В.В. Путин представил Совету Федерации в целях проведения консультаций кандидатуру Апанасевича О.О. для назначения на должность прокурора Республики Северная Осетия – Алания", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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По словам Клишаса, профильные комитеты Совфеда проведут консультации по представленной кандидатуре 15 апреля.