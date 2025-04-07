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Киберкомандованию США сократили финансирование, пишут СМИ
Киберкомандованию США сократили финансирование, пишут СМИ - 07.04.2025, ПРАЙМ
Киберкомандованию США сократили финансирование, пишут СМИ
Киберкомандованию США приказали ограничить сделки с частными подрядчиками и приостановить набор персонала, это может сказаться на его деятельности в отношении... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T21:22+0300
2025-04-07T21:22+0300
2025-04-07T21:22+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Киберкомандованию США приказали ограничить сделки с частными подрядчиками и приостановить набор персонала, это может сказаться на его деятельности в отношении РФ, сообщает издание inews со ссылкой на источники. Ранее газета Washington Post сообщала, что глава киберкомандования и агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов. "Подразделение... лишилось части финансирования... Киберкомандованию США... приказали сократить сделки с партнерами из частного сектора и заморозить набор персонала", - говорится в сообщении газеты. По мнению источников из разведсообщества, сокращение финансирования будет иметь "сковывающее воздействие на всю работу, связанную с Россией", и скажется на совместных операциях в том числе с Британией. По словам источника из киберкомандования, потеря части средств уже нанесла урон потенциалу ведомства и затронула работу с международными партнерами. Ранее издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Агентство Блумберг позднее сообщало, что Хегсет не отдавал такой приказ. Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
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сша, кибератаки, финансирование
США, кибератаки, финансирование
Киберкомандованию США сократили финансирование, пишут СМИ
WP: киберкомандованию США сократили финансирование и заморозили набор персонала
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Киберкомандованию США приказали ограничить сделки с частными подрядчиками и приостановить набор персонала, это может сказаться на его деятельности в отношении РФ, сообщает издание inews со ссылкой на источники.
Ранее газета Washington Post сообщала, что глава киберкомандования и агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов.
"Подразделение... лишилось части финансирования... Киберкомандованию США... приказали сократить сделки с партнерами из частного сектора и заморозить набор персонала", - говорится в сообщении газеты.
По мнению источников из разведсообщества, сокращение финансирования будет иметь "сковывающее воздействие на всю работу, связанную с Россией", и скажется на совместных операциях в том числе с Британией.
Агентство кибербезопасности США готовится к сокращениям
По словам источника из киберкомандования, потеря части средств уже нанесла урон потенциалу ведомства и затронула работу с международными партнерами.
Ранее издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Агентство Блумберг позднее сообщало, что Хегсет не отдавал такой приказ.
Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.