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Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются на 3-5%

Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются на 3-5% - 07.04.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются на 3-5%

Биржевые цены на какао-бобы и кофе в понедельник вечером снижаются на 3-5%, следует из данных ICE Futures. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T17:05+0300

2025-04-07T17:05+0300

2025-04-07T17:05+0300

экономика

кофе

какао-бобы

цены на какао-бобы

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы и кофе в понедельник вечером снижаются на 3-5%, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.44 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,09% относительно предыдущего закрытия - до 8249 долларов за тонну. Стоимость майского фьючерса на кофе арабика в то же время падала на 3,79% - до 3,5185 доллара за фунт (около 7757 долларов за тонну), цена майского фьючерса на кофе сорта робуста - на 5,34%, до 4839 долларов за тонну. Также цена майского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока уменьшалась на 1,01% - до 2,246 доллара за фунт.

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