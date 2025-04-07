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Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются на 3-5% - 07.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250407/kofe-856447875.html
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются на 3-5%
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются на 3-5% - 07.04.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются на 3-5%
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в понедельник вечером снижаются на 3-5%, следует из данных ICE Futures. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T17:05+0300
2025-04-07T17:05+0300
экономика
кофе
какао-бобы
цены на какао-бобы
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы и кофе в понедельник вечером снижаются на 3-5%, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.44 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,09% относительно предыдущего закрытия - до 8249 долларов за тонну. Стоимость майского фьючерса на кофе арабика в то же время падала на 3,79% - до 3,5185 доллара за фунт (около 7757 долларов за тонну), цена майского фьючерса на кофе сорта робуста - на 5,34%, до 4839 долларов за тонну. Также цена майского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока уменьшалась на 1,01% - до 2,246 доллара за фунт.
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кофе, какао-бобы, цены на какао-бобы
Экономика, кофе, какао-бобы, цены на какао-бобы
17:05 07.04.2025
 
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются на 3-5%

Биржевые цены на какао-бобы и кофе в понедельник вечером снижаются на 3-5%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКофе
Кофе - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы и кофе в понедельник вечером снижаются на 3-5%, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.44 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,09% относительно предыдущего закрытия - до 8249 долларов за тонну.
Стоимость майского фьючерса на кофе арабика в то же время падала на 3,79% - до 3,5185 доллара за фунт (около 7757 долларов за тонну), цена майского фьючерса на кофе сорта робуста - на 5,34%, до 4839 долларов за тонну.
Также цена майского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока уменьшалась на 1,01% - до 2,246 доллара за фунт.
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Экономикакофекакао-бобыцены на какао-бобы
 
 
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