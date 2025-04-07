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ЕК предложила ставку контрпошлин на импорт из США, сообщил Reuters

ЕК предложила ставку контрпошлин на импорт из США, сообщил Reuters - 07.04.2025, ПРАЙМ

ЕК предложила ставку контрпошлин на импорт из США, сообщил Reuters

Еврокомиссия предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%, они могут вступить в силу в мае и декабре, передает агентство Reuters со ссылкой на... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T21:15+0300

2025-04-07T21:15+0300

2025-04-07T21:17+0300

экономика

еврокомиссия

пошлины

импорт

сша

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%, они могут вступить в силу в мае и декабре, передает агентство Reuters со ссылкой на документ. "Еврокомиссия предложила контрпошлины в 25% на спектр американского импорта... Пошлины на некоторые товары вступят в силу 16 мая, а другие... 1 декабря", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что бурбон исключен из списка товаров, которые могут быть обложены пошлинами. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.

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еврокомиссия, пошлины, импорт, сша