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Росрыболовство отметило рост вылова креветки в Азовском море - 07.04.2025, ПРАЙМ
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Росрыболовство отметило рост вылова креветки в Азовском море
Росрыболовство отметило рост вылова креветки в Азовском море - 07.04.2025, ПРАЙМ
Росрыболовство отметило рост вылова креветки в Азовском море
Российские рыбаки увеличили вылов креветки в Азовском море с начала 2025 года на 33% - на 25 марта было выловлено 58,6 тонны, наибольшие уловы приходятся на... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T16:20+0300
2025-04-07T16:20+0300
экономика
морепродукты
росрыболовство
азовское море
бизнес
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российские рыбаки увеличили вылов креветки в Азовском море с начала 2025 года на 33% - на 25 марта было выловлено 58,6 тонны, наибольшие уловы приходятся на Запорожскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства. "Рыбаки нарастили вылов креветки в Азовском море на 33%. В 2025 году добыто 58,6 тонн черноморской креветки – на 14,6 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что это данные на 25 марта. Там отметили, что промысел по вылову креветки стартовал в первой декаде января. Повышенная температура способствовала раннему началу вылова креветки в Азовском море. Кроме того, с середины марта промысел проводился на всем протяжении прибрежной зоны моря от Темрюкского до Бердянского залива. Наибольшие уловы фиксируются в Запорожской области, уточнили в службе. "За последние десять лет величина доступного для освоения российскими промысловиками запаса креветок выросла в 30 раз. При этом суммарный рекомендованный вылов увеличился с 30 тонн до 456 тонн. Благоприятные условия для обитания морских беспозвоночных сложились в связи с повышением уровня солёности в Азовском море", - заключили в ведомстве.
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морепродукты, росрыболовство, азовское море, бизнес
Экономика, морепродукты, Росрыболовство, Азовское море, Бизнес
16:20 07.04.2025
 
Росрыболовство отметило рост вылова креветки в Азовском море

Росрыболовство: вылов креветки в Азовском море с начала года вырос на 33%

© РИА Новости . Сергей Кривошеев | Перейти в медиабанк#Добыча креветки
#Добыча креветки - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Сергей Кривошеев
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российские рыбаки увеличили вылов креветки в Азовском море с начала 2025 года на 33% - на 25 марта было выловлено 58,6 тонны, наибольшие уловы приходятся на Запорожскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
"Рыбаки нарастили вылов креветки в Азовском море на 33%. В 2025 году добыто 58,6 тонн черноморской креветки – на 14,6 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что это данные на 25 марта.
Там отметили, что промысел по вылову креветки стартовал в первой декаде января. Повышенная температура способствовала раннему началу вылова креветки в Азовском море.
Кроме того, с середины марта промысел проводился на всем протяжении прибрежной зоны моря от Темрюкского до Бердянского залива. Наибольшие уловы фиксируются в Запорожской области, уточнили в службе.
"За последние десять лет величина доступного для освоения российскими промысловиками запаса креветок выросла в 30 раз. При этом суммарный рекомендованный вылов увеличился с 30 тонн до 456 тонн. Благоприятные условия для обитания морских беспозвоночных сложились в связи с повышением уровня солёности в Азовском море", - заключили в ведомстве.
*рыбоводное хозяйство - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
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ЭкономикаморепродуктыРосрыболовствоАзовское мореБизнес
 
 
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